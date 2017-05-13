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不放棄唐氏症兒子 家扶媽選擇離婚撫養3名兒女

雲林家扶社工送上「千層蛋糕」給自強媽媽楊亞儒（右）。（記者廖淑玲攝）

2017-05-13  22:41

［記者廖淑玲／雲林報導］不放棄唐氏症兒子，家扶媽媽楊亞儒選擇離婚，堅強撫養3名兒女，一步步克服艱困的經濟難關，不願多提起往事的她，在家扶社工鼓勵下擦乾眼淚勇敢樂觀，也希望以她千層媽媽的故事激勵其他媽媽迎向人生曙光。

母親節前夕，雲林家扶送上「千層蛋糕」和康乃馨給自強媽媽楊亞儒，鼓勵她走過離婚、遺棄、唐氏症孩子的層層困境不畏艱困超越人生，展現為人母親的韌性、有如「千層蛋糕」般充滿內涵，更希望藉此鼓勵她。

38歲的楊亞儒因婆婆重男輕女，連生2個女兒後，終於第3胎產下男嬰卻發現是唐氏症寶寶，還來不及收拾情緒，婆婆就已百般嘲諷冷言冷語，讓她一睜開眼就陷入無比壓力，為母則強的她為照顧唐氏症兒子及2個女兒被迫辭去工作。

隨著兒子漸漸長大，加上疼她的公公病逝，婆婆及夫家越來越不接受唐氏症的孫子，受不了這樣的高壓環境，楊亞儒和先生協議離婚獨自帶著3個孩子在外租屋生活，到處打零工維持4個人生計。

經濟壓力雖大，感謝有雲林家扶資助，精神上成為靠山，但只要能和孩子在一起，再苦都願意承受，楊亞儒說，珍惜每一段陪伴孩子的成長時刻，2個女兒懂事又乖巧，經過訓練唐寶寶的么兒穿衣脫鞋等生活自理能力都沒有問題，她以他們為榮，即使選擇離婚也不後悔。

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  • 雲林家扶中心社工送上康乃馨祝福楊亞儒（左）。（記者廖淑玲攝）

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