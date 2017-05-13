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看過來！面對勒索病毒 微軟再提建議措施

2017-05-13  22:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕勒索病毒影響全球99國，台灣更是名列前茅的受災大戶，微軟稍早再度對此事發出回應，表示MSRC已公布相關的建議措施，以面對這個大規模的惡意勒索病毒的威脅。

微軟表示，根據對該勒索病毒WannaCryptor的掌握和處理，提醒用戶必須立即安裝3月釋出的安全性更新中的MS17-010，如果已經透過自動更新安裝該更新程式，將能夠協助電腦免除該勒索病毒的攻擊與威脅。同時提醒Windows 7以上的用戶，為了降低病毒感染的威脅，應持續性更新作業系統和軟體，以保持最新安全狀態。

若是使用較早版本的Windows用戶，為抵抗這個大規模惡意勒索病毒的侵襲，微軟也已準備相關的應變措施，可上網站下載後進行安裝。目前相關安全機制已經可以有效的偵測並清除該威脅。

除此之外，微軟仍向使用者建議，應該盡可能持續性更新並升級作業系統，以確保杜絕其他勒索病毒的攻擊與威脅。

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  • 面對勒索病毒，微軟再提建議措施。（翻攝MSRC blog）

    面對勒索病毒，微軟再提建議措施。（翻攝MSRC blog）

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