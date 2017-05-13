超爽der！住田中鄉下 就近免費學電腦4年

「數位機會中心」讓山脚路沿線的中老年人快樂學電腦。（記者顏宏駿攝）

2017-05-13 22:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮山脚路沿線，最近出現一股老人電腦學習風潮，原因是縣府在當地東和國小成立「數位機會中心」，這個學習據點由返鄉青年指導社區中老年人操作平板和電腦，讓老人家不再「怕電腦」，他們已經學會打字和上網，將來還打算經營網頁。今天這個「數位機會中心」正式揭牌營運，多名6、70歲的老人展示過去1個月的學習成果。

縣府教育處長鄧進權表示，政府為推動縮短城鄉數位落差，彰化縣目前含東和國小已設4個「數位機會中心」，這些數位中心大都是青年人口外流嚴重的社區，但人口老化的社區居民凝聚力強，又擁有在地文化和特色產業。

他表示，社區凝聚力強，大家會揪團學習電腦，因為電腦教室就位於社區的國小內，親近性高，提昇其學習意願。

鄧進權說，這個計畫有專案的負責人，有一名返鄉青年長期駐點東和國小，專門服務社區有學習電腦意願的中老年人，這計畫持續4年，目前一整年的課程已開出來，老師會一步一步教學員如何使用平板、上網、攝影、儲存雲端。

復興社區發展協會理事長吳幸茹表示，老人家平日生活無聊，過去總以為「電腦很難」，經常老師的指導，學員不再有「電腦恐懼症」，未來，他們希望把樹枝蟲工藝、鳳梨栽種等知識都集結上雲端，不怕資料流失，又能做技術傳承，再者也能透過網路平台，推銷在地特色農產及藝品。