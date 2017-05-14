公車司機怕睡著？ 等紅燈秒做20幾下伏地挺身…

2017-05-14 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕有高雄網友在臉書PO文，指一大早坐公車竟碰上司機利用停等紅燈時做伏地挺身，網友在直呼太狂之餘也拍下影片PO網，引發網友議論。客運公司對此則回應觀感不佳，已進行口頭勸誡並要求自我檢討。

網友在爆料公社PO文，指他一大早6點多搭上一班公車，當時車上沒什麼人，沒想到司機竟在某處停等紅燈較久的時候開始做起伏地挺身，讓他直呼實在太狂。雖然有不少人笑稱司機真會利用時間運動，甚至讚其姿勢還蠻標準、「能做這麼多下超佩服」，但也有網友擔心發生緊急事件恐會來不及應變。

綜合媒體報導，據該司機所屬的客運公司指稱，當時該司機花了40幾秒做了20幾下俯地挺身，起身後還先巡視公車門窗有沒有都關好，才回到座位繼續開車，對於司機的行為引發議論，客運公司表示已對該司機進行口頭勸誡，要求他自我檢討，之後也會再加強輔導教育。