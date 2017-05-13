感謝養育之恩 百人洗腳 媽媽淚崩

2017-05-13 21:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮公所為迎接一年一度的母親節，今天下午在國立東港海事學校的活動中心舉辦別開生面的感恩洗腳活動，現場261位子女同時為親愛的母親洗腳，場面壯觀，更有不少媽咪感觸良多，在溫馨氣氛下眼淚忍不住奪眶而出「淚崩」。

東港鎮長徐志雄表示，母親是家庭重要支柱，一輩子24小時都在為子女操煩，藉幫母親洗腳讓子女學習如何更體貼媽媽，並用行動和語言表達對母親的愛，關心母親、陪伴母親甚至擁抱，這些就是對平日辛苦的母親們最好的安慰與鼓勵。

徐志雄說，每年這個時候見到參與洗腳的家庭，全都充滿著幸福感人氛圍，向勞苦功高的母親表達最誠摯的敬意及謝意，祝福天下所有的母親身體健康、母親節快樂！

東港鎮今年的模範母親最後推薦3位，其中來自東和里的張洪麗春代表接受縣府表揚，張洪麗春12歲時因母早逝、父生病，就以肩挑擔蔬菜沿街叫賣維持生計，堪稱從小就姐兼母職，24歲出嫁，丈夫張古山也是張家長子，張洪麗春成為長媳，更和丈夫負擔一家經濟，而小叔在結婚數年後也因病離世，遺下3名姪兒女，張洪麗春仍與妯娌共炊協助扶養，自己的2子5女也都成家立業，獲得模範母親實至名歸。

頂中里何彩雪女士和南平里蘇鄭平好兩人，則和鄰里相處甚善，何彩雪還是東港好早操協會總幹事，致力社會公益和婦女成長不遺餘力；蘇鄭平好早年雖然環境清苦，但對孩子的身教、言教並重，更以樂觀態度面對生命中每一天同獲推薦。