喝完知名賣場鮮奶 拆開驚見盒內黏「膠帶」

2017-05-13 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕大賣場往往是不少人購物囤貨的首選，卻有一名網友在喝完某家知名大賣場的自有品牌鮮奶後，發現鮮奶盒內層竟黏有膠帶，他趕緊貼到臉書上問「這樣是正常的嗎」？

一名網友在臉書社團「爆料公社」中表示，「好X多買的鮮奶，喝完想說盒子要來廢物利用一下，結果發現裡面竟然有膠帶」，最慘的是「已經喝完了」才發現有異狀，他忙問「請問牛奶裡面貼膠帶是正常的嗎？」

網友見狀後紛紛留言表示「太誇張了」、「這牌鮮奶要滯銷了」、「廠商要出來說明一下」。不過也有不少網友懷疑是遭到原PO加工，並表示如果惡意造謠「業者的法務部應該快要行動了」。