前瞻計畫吵翻天 專家呼籲：不要與人民越走越遠

2017-05-13 20:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蔡政府力推的前瞻基礎建設計畫近日引起外界熱烈討論，台灣鐵道暨國土規劃學會今天表示，任何建設應該要和民眾生活有緊密連結，而不是任由前後朝高層對壘，卻與人民越走越遠，尤其，與民眾生活連結的運輸系統，更是如此。

學會以前瞻計畫的軌道建設為例，指出現在支持方與反對方，其實就像是軌道上面的兩條平行線。各自都在用經驗，想像，以及少數技術幕僚的狹隘規劃進行辯證。對民眾而言，公共運輸沒有妥善規劃下，其實也和民眾生活是兩條平行線，你蓋你的軌道，我騎我的機車，一樣沒有交集。

學會認為，公共運輸設計要能符合民眾需要，除了路網設計要能與國土發展樣貌緊密配合外，合適的費率設計更是要件。依據世界銀行的研究，公共運輸費率的設計，必須要能夠讓民眾以公共運輸完成通勤與生活需要的前提下，公共運輸花費不能超過可支配所得的5%；以台北都會區為例，大約每人每月1400元，可是到了屏東，台東，雲林，每人每月僅有不到800元。有了這樣的限制，搭配人口，通勤行為，再搭配投入服務的型態，就可以知道未來能不能構成財務循環。

學會感嘆，可惜目前無論正方反方，都沒有人在乎在爭取建設後，未來民眾是不是能在合理的時間範圍內，在合理的支出下完成運輸行為。這樣的決策過程，最後不是造成沉重的財務負荷，就是服務水準無法符合民眾期待。

學會表示，民眾其實要得不多，但現在爭論前瞻政策的正反兩方，看在民眾眼裡，還很遙遠，也無法改善台灣的未來；政府如果要真心成為美好生活的聯結者，就不要讓政策看起來像是平行世界的創造者。