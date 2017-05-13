花蓮女中校慶 94歲日籍阿嬤校友：花蓮是我的故鄉

2017-05-13 20:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立花蓮女中今天歡慶90周年校慶，共有4名90歲以上日治時期校友獲「榮譽校友」證書，包括竹內アヤ等3名校友親自返校領獎，另1名已故校友吉村美惠子則由兒子代領；老校友聽到學妹唱出昔日「花蓮港高等女學校」校歌時，都感動落淚，年紀最大的竹內阿嬤更說：「花蓮是她永遠的故鄉」！

國立花蓮女中今天舉辦90年校慶大會，系列活動包括校慶環保園遊會、學生美展等活動之外，還邀90歲以上日台校友回娘家，共3位老校友親自參加。

其中年紀最長的94歲竹內アヤ，在花蓮出生長大，是第10屆校友，在台灣度過22年青春時光。也因此她在子女長大後，幾乎每5到10年回訪母校一次，花女的50、60、70、80、85年及今年的90年校慶，竹內阿嬤都沒有缺席；而90歲的上間富士子，與花蓮更生日報社長謝立德母親謝高仁里同為第15屆畢業校友。

竹內阿嬤說，聽到校歌響起她很想跟著唱，卻忍不住哽咽唱不出聲，眼淚一直掉下來。回想到高中生活她破涕為笑，她說，以前老師非常嚴格，雖然因為考不好，名字常被貼在公佈欄，但是她心目中最懷念的還是母校，「花蓮才是她的故鄉」。

來自日本千葉縣的吉村和就先生，代表母親吉村美惠子領榮譽校友證書。他說，母親1918年在花蓮出生，是第5屆花蓮港高女校友，在花蓮住了28年，老家就在「花蓮港驛」前面（今花蓮市花崗街），每天走路翻過花崗山到母校上學。

吉村說，母親畢業典禮除了領到「卒業證書」（畢業證書），還獲得「成績優秀賞」獎狀；終戰後被遣返回日，當時政府只准日本人隨身帶2套衣服、1000元日幣，但她放不下在花蓮的回憶，仍偷偷在包袱夾帶慎重包裝的2張證書回日本作為紀念。他說，「經過85年後，獎狀又回到學校了」！

吉村說，「母親心靈的故鄉就在花蓮」，而祖父吉村佐平則在1916年創辦「花蓮港信用組合」（今花蓮二信），去年他也代表家族受邀來台灣，參加花蓮二信100周年慶祝會，他「非常感謝台灣人仍然記得他們。」

除了日籍校友回娘家，學生自發舉辦的「無痕飲食環保園遊會」也很有特色，發起「Green campus」組織的學生黃筱涵說，看到誤食塑膠垃圾的海龜影片後很痛心，決定發起園遊會改用環保餐具運動，現場並提供500組環保餐具給師生及來賓借用，希望垃圾量減少也能降低環境負擔。