包三角形肉粽眉角多 彰市長邱建富「討救兵」
2017-05-13 20:25
〔記者張聰秋／彰化報導〕明天就是母親節，端午節快到了，彰化家扶中心今在家樂福彰化店，舉辦親子包肉粽的體驗活動，安排會包肉粽的家扶媽媽，指導不會包肉粽或完全沒包過肉粽的家扶媽媽學包肉粽，親子一起體驗親手包肉粽的樂趣，彰化市長邱建富包過2次照樣得再討救兵，一旁指導的家扶兒少保前主委謝銓育說，親自體驗過，更能體會出媽媽的偉大。
家扶媽媽陳玉秋，平常在家就自己動手包肉粽，很會包出漂亮的三角形肉粽，她指導大家包肉粽的訣竅並說，自己很愛包肉粽，餡料豐盛，比外面賣的每顆50元甚至100元便宜很多，更多了媽媽的幸福味。
彰化市長邱建富到場祝福媽媽們佳節快樂，他跟著大家一起包肉粽，他說，已經第2次學包肉粽了，還是包不上手，包出來的肉粽不像肉粽，得向達人求救了。
彰化家扶中心主任王震光說，家樂福彰化店提前邀請家扶親子一起DIY包粽子，每戶並獲贈1串粽子、香包與母親節蛋糕，現場義賣愛心粽，400顆粽子很快被搶光，共募得1萬2600元，全數捐給家扶中心幫助弱勢戶。
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