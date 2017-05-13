新北議長盃龍舟賽月底登場 陸上龍舟賽今先開戰
2017-05-13 20:35
〔記者葉冠妤／新北報導〕每年吸引國內外好手組隊參加的新北市議長盃龍舟錦標賽將在5月29、30日於微風運河開賽，今由新北市長朱立倫、新北市議長蔣根煌等進行龍舟點睛開光儀式，今年更首度舉辦陸上龍舟趣味賽，讓民眾過過乾癮，不少民眾昨體驗後直呼好玩！
新北市議長盃龍舟賽今年有100支隊伍參賽，總獎金約216萬，來自41個國家選手一拚高下，而去年在冠亞軍戰激烈廝殺的萬家香與新北消防局這次也在隊伍名單中，可望再度對決。
朱立倫及眾多議員今在微風運河河畔為龍舟開光點睛、焚香祝禱，朱立倫表示，議長盃龍舟賽隊伍越來越多，並且越來越國際化，他也預告新北市代表隊下月也將前往中國上海市參加龍舟賽，在運動賽事上交流互動。
今年參賽隊伍SDC舞團團員則化身為七龍珠動漫裡的孫悟空，裝扮吸睛成全場焦點。今天下午也首度舉辦陸上龍舟趣味競賽，讓民眾坐上龍舟造型的橡膠艇，5組隊伍都卯足勁齊力前進。
賽事開幕日有作香包、拚龍舟、端午立蛋等活動，還有平板電腦、家電摸彩活動，相關活動資訊可見官網。
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