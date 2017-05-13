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好大一尾！ 波霸級台灣鯛5台斤重

巨無霸台灣鯛每尾重達5台斤以上。（記者楊金城攝）

2017-05-13  19:41

〔記者楊金城／台南報導〕台南市是台灣鯛全台最大產地，南瀛養殖生產協會今天舉辦南瀛鱻魚饗宴產業推廣活動，鱻魚宴席開128桌，也促銷台灣鯛1尾只要50元，「遇見台灣鯛」展示中更展出每尾重達5台斤以上的「波霸」級台灣鯛。

台灣鯛就是改良種的吳郭魚，今天促銷的大多是市場上常見的1尾600公克（1台斤）規格，1尾5台斤重的巨無霸台灣鯛須養殖1年以上，也證明漁民的精湛養殖技術，讓賓客嘖嘖稱奇說：「好大一尾」。

台南市議長賴美惠、市府農業局長許漢卿說，台南市台灣鯛養殖面積約1500公頃，年產值約15億元，現在台灣鯛魚價跌落，希望家庭主婦多買多吃台灣鯛，照顧養殖漁民。

南瀛養殖生產協會理事長周志亮、榮譽理事長蔡阿玉夫婦說，舉辦南瀛鱻魚饗宴產業推廣活動是為行銷台南市台灣鯛、虱目魚、鰻魚、白蝦、烏魚子等漁產五寶，目前不少台灣鯛養殖業者改善養殖技術，取得ASC水產養殖認證，只是外銷受挫，台灣內銷市場又無法完全打開，真是太可惜了，有消費者支持台灣鯛，才能幫助漁民，讓魚價、銷量回升。

會場的鱻魚宴更是席開128桌，民眾訂桌踴躍，每桌4500元就能吃到南市漁產五寶入菜的好料理，真是賺到了。

包括魚拓印、DIY手作魚飾品、炸魚塊免費品嘗、鮮魚創意料理展示、鮮魚特產品展售、台灣鯛促銷也都吸引民眾參與，氣氛熱鬧。

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  • 鮮魚創意料理展示。（記者楊金城攝）

    鮮魚創意料理展示。（記者楊金城攝）

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