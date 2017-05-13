| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其觀光巴士翻落懸崖 20死11傷 全台首例！被「WannaCry」病毒勒索 高中生報案 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

龍井西瓜節西瓜特賣、送冰棒 民眾透心涼

龍井農會今天舉辦西瓜節活動，現場還舉辦西瓜評鑑。（記者陳建志攝）

2017-05-13  19:34

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區農會今天舉辦西瓜產業文化節活動，不但有西瓜評鑑、西瓜大胃王比賽，到場民眾只要打卡按讚，就送剛研發的西瓜原汁冰棒，因相當爽口大受好評，現場並有西瓜特賣，農會也準備千斤的西瓜義賣，所得全數捐出，吸引4、5千人到場爬山、吃西瓜。

龍井西瓜種植在大肚溪畔，面積約30公頃，以新蘭品種為主，因土壤肥沃，且是沙質地、透水性好，產出的西瓜汁多、味甜、口感綿密，深獲消費者喜愛，本週開始進入盛產期，龍井區農會為推銷龍井西瓜，今天在竹坑南寮登山步道舉辦「西皮笑臉，玩一夏」西瓜產業文化節活動。

一大早7點半由登山健行揭開序幕，數千位民眾起了個大早，全家大小一起爬山賞美景，農會除準備西瓜讓大家品嚐，還安排西瓜評鑑、西瓜大胃王、闖關遊戲等活動，民眾只要到場打卡按讚，農會還送剛研發的西瓜原汁冰棒，一個上午就送出3000支。

龍井區農會總幹事林裕議表示，今天現場除了有瓜農進行西瓜特賣，農會還準備超過1千台斤的西瓜義賣，所得將全數捐給龍井身心障礙團體，並表揚農業模範母親和成績優秀的學子，推薦龍井西瓜香甜多汁，還有生產履歷，品質掛保證，是夏天消暑、解渴最好的水果，因最近天氣炎熱，拍賣價格不斷飆升，近日每公斤已經漲到快30元，希望消費者多多選購。

相關影音

廣告
  • 龍井農會今天舉辦西瓜節活動，現場舉辦西瓜評鑑，評審仔細討論評分。（記者陳建志攝）

    龍井農會今天舉辦西瓜節活動，現場舉辦西瓜評鑑，評審仔細討論評分。（記者陳建志攝）

  • 龍井區農會今天舉辦西瓜產業文化節活動，農會總幹事林裕議（左6），大力推薦剛研發出的西瓜冰棒。（記者陳建志攝）

    龍井區農會今天舉辦西瓜產業文化節活動，農會總幹事林裕議（左6），大力推薦剛研發出的西瓜冰棒。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中 西瓜節 龍井
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：龍井西瓜節西瓜特賣、送冰棒 民眾透心涼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.