龍井西瓜節西瓜特賣、送冰棒 民眾透心涼

龍井農會今天舉辦西瓜節活動，現場還舉辦西瓜評鑑。（記者陳建志攝）

2017-05-13 19:34

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區農會今天舉辦西瓜產業文化節活動，不但有西瓜評鑑、西瓜大胃王比賽，到場民眾只要打卡按讚，就送剛研發的西瓜原汁冰棒，因相當爽口大受好評，現場並有西瓜特賣，農會也準備千斤的西瓜義賣，所得全數捐出，吸引4、5千人到場爬山、吃西瓜。

龍井西瓜種植在大肚溪畔，面積約30公頃，以新蘭品種為主，因土壤肥沃，且是沙質地、透水性好，產出的西瓜汁多、味甜、口感綿密，深獲消費者喜愛，本週開始進入盛產期，龍井區農會為推銷龍井西瓜，今天在竹坑南寮登山步道舉辦「西皮笑臉，玩一夏」西瓜產業文化節活動。

一大早7點半由登山健行揭開序幕，數千位民眾起了個大早，全家大小一起爬山賞美景，農會除準備西瓜讓大家品嚐，還安排西瓜評鑑、西瓜大胃王、闖關遊戲等活動，民眾只要到場打卡按讚，農會還送剛研發的西瓜原汁冰棒，一個上午就送出3000支。

龍井區農會總幹事林裕議表示，今天現場除了有瓜農進行西瓜特賣，農會還準備超過1千台斤的西瓜義賣，所得將全數捐給龍井身心障礙團體，並表揚農業模範母親和成績優秀的學子，推薦龍井西瓜香甜多汁，還有生產履歷，品質掛保證，是夏天消暑、解渴最好的水果，因最近天氣炎熱，拍賣價格不斷飆升，近日每公斤已經漲到快30元，希望消費者多多選購。

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