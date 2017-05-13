首例！高鐵南下列車竟一路往北開 高鐵：人為疏失

2017-05-13 19:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕首例！高鐵傳出回送列車跑錯軌道。高鐵10日下午3點左右，一班未載客的回送列車測試完後，原本要回到左營車站，駕駛到另一頭駕駛艙準備讓列車開入燕巢基地，想不到台南站控制員沒有完成設定，結果竟發生列車一路北上往台南開的烏龍！高鐵證實，此事涉及人為疏失，已依內部程序進行調查，並提報檢討改進計畫，避免類似事件再度發生。但該事件是高鐵通車10年來首次鬧下如此烏龍。

有民眾認為，該列車跑錯軌道還一度停在路線上非常危險，幸好當時沒有列車北上，才未釀成意外！

高鐵公司表示，經查是發生在5月10日的回送列車，當時車上並無旅客，並未影響營運安全。且高鐵列車行進過程中，均受列車自動控制系統（ATC）的嚴密保護，絕無發生意外的可能。

高鐵公司初步調查後表示，當時因控制員未設定回送車路徑，並無所謂「控制轉轍器疏失，開上其他軌道險未發生危險」的情事；而事發後第一時間，相關主管均接獲通報，亦記錄在「行控中心勤務日誌」備查，並無刻意隱瞞。