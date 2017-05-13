台中超級A咖才藝比賽 熱舞、弦樂盡出

太平教育發展協會今天舉辦「超級A咖」校園才藝比賽，太平國中帶來精彩的熱舞。（記者陳建志攝）

2017-05-13 19:02

〔記者陳建志／台中報導〕太平教育發展協會為了讓國中小學生才藝社團有一個展現才華的舞台，今天舉辦「超級A咖」校園才藝比賽，吸引20多所國中小的學生參賽，帶來流行熱舞、戰鼓、管弦樂等表演，整齊的舞步還有悅耳的樂聲讓到場的家長都大呼過癮。

太平教育發展協會今天在華盛頓中學舉辦「超級A咖」校園才藝比賽，吸引17所小學及9所國中，共400多位同學參加，市府教育局長彭富源、太平區長陳小菲、立委何欣純、市議員李麗華、太平農會總幹事余文欽等人都到場欣賞學生精彩的演出。

太平教育發展協會理事長林龍通表示，「超級A咖」才藝比賽今年邁入第6屆，參賽隊伍的質和量都逐年成長，希望藉此提供學生展現才華的舞台，並讓學生建立自信心，學習團隊合作，每支參賽隊伍不但事前辛苦練習，還自己準備服裝，都希望將最好的一面呈現在大家面前。

今天比賽分成國小、國中舞蹈和音樂組，參賽隊伍帶來熱舞、現代舞、啦啦舞、創意舞蹈，以及英文歌曲演唱、弦樂合奏、直笛、鼓藝、節奏樂隊等演出，多次在全國賽拿下優等的太平國小，今天精心打扮帶來精彩的弦樂表演，頭汴國小、忠孝國小也帶來震撼的鼓藝，華盛頓中學國中部則表演英文歌曲合唱，多元、精彩的演出，讓陪同到場的家長都稱讚不已。

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