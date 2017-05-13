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防屋頂漏水 學校靠「種電」搞定還有得賺

國立水里商工出租校舍屋頂做太陽能發電，不僅解決屋頂漏水問題，還能獲得租金收入。（記者劉濱銓翻攝）

2017-05-13  18:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕國立水里商工因校舍屋頂老舊，每逢大雨經常出現漏水，但卻在運用太陽能光電板「種電」後，不僅改善漏水問題，還能收租當成校務發展基金，甚至將光電設備當成活教材，讓電機科學生了解自動控制等技術，一舉數得，讓校方相當振奮。

水里商工今舉行21週年校慶，縣議員陳淑惠、魚池鄉長陳錦倫都前來共襄盛舉，並為太陽能光電板舉辦啟用儀式，有了光電生力軍，學校每小時將可發電499度，而每年的發電收益，校方可由此獲得一定比例當成租金收入，每年約有32萬至40萬元，為校務發展增加一筆可運用的經費。

校方說，過去因為校舍屋頂老舊，常常出現漏水問題，往往得爭取經費修繕，但經過校外考察，發現外縣市也有以種電方式減少雨水滲漏，此外還能獲得租金收入，尤其水商也有電機科，正好能讓學生觀摩工業配線、自動控制等，希望光電設施啟用後，能為校務發展、教學研究，以及學習環境提供良好契機，達成多贏成果。

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