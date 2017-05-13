澎湖縣慶祝母親節 演藝廳康乃馨飄香

2017-05-13 18:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣慶祝溫馨燦爛的母親節，今在文化局演藝廳隆重舉行「5月耀慈輝 懷恩頌母愛」模範母親表揚大會暨聯誼活動，縣長陳光復以大家長身分到場，表揚全縣20位及馬公市24位模範母親，向所有模範母親致上最崇高的敬意。

今年澎湖縣母親節模範母親表揚大會，包括議員呂黃春金、黃春燕、馬公市長葉竹林、社會處長蘇啟昌、楊立委服務處助理段湘玲、馬公市民代表會主席陳永澎、馬公市民代表黃旭輝、莊仲瑜、呂光宇、蘇育德、西嶼鄉長許月里、七美鄉代表會主席陳仁和等多位貴賓到場祝賀。活動由中正國小合唱團以以慈暉禮讚詠唱感恩媽媽們的辛勞揭開活動序幕，接著模範母親由家屬陪同一一進場接受縣長陳光復頒獎與合影。

澎湖縣今年5鄉1市共選出20位模範母親，分別是：馬公市7位：蔡王机、張林鴦、邱吳爵、陳石秋菊、高張霜、葉陳春丹、程章素蘭；湖西鄉3位：朱陳金、歐呂冬來、陳貴麗；白沙鄉3位：陳木耳、鄭簫沈、陳王月裡；西嶼鄉3位：王夏蘭、董秀菊、許黃秋紅；望安鄉2位: 葉池會、鄭伍桂美；七美鄉2位：夏陳清春、陳顏甘。

模範母親們在家人的陪伴下一一上台接受賀匾及家屬的鮮花，共同合影留念，鎂光燈此起彼落，記錄榮耀的時刻，場面熱鬧且溫馨，帶給每位母親們一個最難忘回憶。