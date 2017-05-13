| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其觀光巴士翻落懸崖 20死11傷 全台首例！被「WannaCry」病毒勒索 高中生報案 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

澎湖縣慶祝母親節 演藝廳康乃馨飄香

2017-05-13  18:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣慶祝溫馨燦爛的母親節，今在文化局演藝廳隆重舉行「5月耀慈輝 懷恩頌母愛」模範母親表揚大會暨聯誼活動，縣長陳光復以大家長身分到場，表揚全縣20位及馬公市24位模範母親，向所有模範母親致上最崇高的敬意。

今年澎湖縣母親節模範母親表揚大會，包括議員呂黃春金、黃春燕、馬公市長葉竹林、社會處長蘇啟昌、楊立委服務處助理段湘玲、馬公市民代表會主席陳永澎、馬公市民代表黃旭輝、莊仲瑜、呂光宇、蘇育德、西嶼鄉長許月里、七美鄉代表會主席陳仁和等多位貴賓到場祝賀。活動由中正國小合唱團以以慈暉禮讚詠唱感恩媽媽們的辛勞揭開活動序幕，接著模範母親由家屬陪同一一進場接受縣長陳光復頒獎與合影。

澎湖縣今年5鄉1市共選出20位模範母親，分別是：馬公市7位：蔡王机、張林鴦、邱吳爵、陳石秋菊、高張霜、葉陳春丹、程章素蘭；湖西鄉3位：朱陳金、歐呂冬來、陳貴麗；白沙鄉3位：陳木耳、鄭簫沈、陳王月裡；西嶼鄉3位：王夏蘭、董秀菊、許黃秋紅；望安鄉2位: 葉池會、鄭伍桂美；七美鄉2位：夏陳清春、陳顏甘。

模範母親們在家人的陪伴下一一上台接受賀匾及家屬的鮮花，共同合影留念，鎂光燈此起彼落，記錄榮耀的時刻，場面熱鬧且溫馨，帶給每位母親們一個最難忘回憶。

廣告
  • 馬公警分局長丘立誠（中）母親丘吳爵，獲得今年模範母親表揚。（記者劉禹慶攝）

    馬公警分局長丘立誠（中）母親丘吳爵，獲得今年模範母親表揚。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣模範母親齊聚一堂，享受溫馨康乃馨飄香。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣模範母親齊聚一堂，享受溫馨康乃馨飄香。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：澎湖縣慶祝母親節 演藝廳康乃馨飄香


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.