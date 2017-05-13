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明鋒面南移 北部雨勢減緩 中南部多雲到晴

明天鋒面南移通過台灣，中部以北以及外島雨勢將逐漸減緩，東部仍有局部短暫陣雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-13  21:32

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）天鋒面南移通過台灣，中部以北以及外島雨勢將逐漸減緩，南部與東部仍有可能降局部短暫陣雨。高溫方面與今天相比小幅回升，北部和東部最高溫在27至30度，中南部地區則在31到34度。明日中南部的紫外線指數多在過量級，澎湖則達到危險級，提醒注意防曬。

根據中央氣象局預報，明天北部以及中南部地區降雨機率下降，來到10%到30%，北部地區多雲，中南部地區多雲到晴。東部地區降雨機率在40%到70%之間，天氣仍不穩定，出門應隨身攜帶雨具。

紫外線方面，明天新竹以北、宜蘭和台東為高量級，澎湖為危險級，其他地區為過量級。提醒出門遊玩，應做好防曬措施，避免在太陽下曝曬過長。

空氣品質方面，明天中南部，為對敏感族群不健康的橘色提醒，指標汙染物為細懸浮微粒。東部空氣品質良好，北部及外島為普通。

氣象專家吳德榮在洩天機教室中表示，明天白天到下週一（15）上午鋒面減弱，雖然還是有降雨的可能，但許多地區都會出現空檔。不過下週一下午鋒面結構又將逐漸增強，全台天氣都會受到影響。

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  • 明天北部以及中南部地區降雨機率明顯下降，北部多雲，中南部地區多雲到晴。東部地區天氣仍不穩定（圖擷取自中央氣象局）

    明天北部以及中南部地區降雨機率明顯下降，北部多雲，中南部地區多雲到晴。東部地區天氣仍不穩定（圖擷取自中央氣象局）

  • 明天中南部為對敏感族群不健康的橘色提醒，東部空氣品質良好，北部及外島為普通。（圖擷取自環境保護署）

    明天中南部為對敏感族群不健康的橘色提醒，東部空氣品質良好，北部及外島為普通。（圖擷取自環境保護署）

  • 紫外線方面，明天新竹以北、宜蘭和台東為高量級，澎湖為危險級，其他地區為過量級。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天新竹以北、宜蘭和台東為高量級，澎湖為危險級，其他地區為過量級。（圖擷取自中央氣象局）

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