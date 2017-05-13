走路比騎腳踏車還要好！研究：不過一週運動時間至少要...

2017-05-13 18:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕運動除了瘦身，體態變美，肌膚轉好，身體健康，還有哪些好處嗎？根據「DailyMail」報導，澳洲坎培拉大學研究發現，就算只是做瑜珈、太極拳這種軟性活動，只要堅持每週運動45分鐘，就能活絡大腦，提高記憶力，對超過50歲以上的人效果更顯著。

曾有研究發現，運動能提升記憶力，但是大多只針對一般性，需要用到些許心肺力或強大肌耐力的運動，而太極拳、瑜珈......軟性運動則無過多發現，為此，該項研究特地邀請多位50歲以上的人做軟性運動後的大腦測驗，結果發現，一週只要運動45分鐘，不管哪一種運動，提升記憶力效果都很顯著，澳洲學者表示，該項結果證明，就算體力過差，只要有保持走路、散步......運動習慣，也能擁有絕佳記憶力，所以不要再為容易喘、沒體力找藉口不動啦。

研究阿茲海默症的英國醫師David Reynolds表示，鍛鍊不一定要花費大量時間在健身房，就算只是走路、打網球、游泳、騎腳踏車，只要持續這些習慣，就是最好的運動方式，不過新墨西哥高地大學研究發現，若想活絡大腦，走路會比騎腳踏車運動還要好，主要是因為藉由地板與腳的衝擊力能促使血壓向上流動，加強大腦周圍血液循環。