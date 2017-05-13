推動閱讀扎根 草屯中小學圖書心得寫作賽頒獎

2017-05-13 18:29

〔記者佟振國／南投報導〕閱讀加寫作更棒！南投縣草屯鎮立圖書館推動閱讀扎根，連續6年舉辦國中小學圖書心得寫作比賽，不僅是閱讀，也鼓勵學子動筆，讓書本的知識能夠活用，去夫下半年收件數突破2500件，經評比選出96人今天頒獎表揚，鎮長洪國浩也期許這群小「閱」手繼續加油。

草屯鎮公所鼓勵學生閱讀，近幾年加強添購鎮立圖書館各類書籍，目前館藏量11萬餘冊，除了重視學童的閱讀數量，自101年度起每上、下半年各舉辦閱讀心得寫作比賽，去年10月至今年3月收到2549件作品，經評選出96件作品頒獎表揚，每人獲得圖書禮券及獎狀。

鎮長洪國浩表示，只要願意拿起書，就有機會愛上書，透過廣泛閱讀擴大視野累積知識，心得寫作則是訓練其歸納整理、思考和書寫表達能力。

草屯國小1年級潘俞萱是年紀小的首獎得主，認為都是學爸爸媽媽的，母親劉欣怡則表示，孩子從小就愛閱讀，他們只是在旁陪伴，為孩子解惑或共同討論，也鼓勵孩子動筆創作，讓閱讀的效果加倍。