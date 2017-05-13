10年來首次！人員疏失 竟害高鐵列車跑錯軌道

高鐵列車在本周三發生10年來首次入錯軌道意外，所幸並未造成任何傷亡。（資料照，記者侯承旭攝）

2017-05-13 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵在本周三（10日）下午3點左右，發生10年來首次列車跑錯軌道事件，一輛前往燕巢基地的高鐵列車，因台南站控制員疏漏，未設定成正確路徑，導致該列車竟北上往台南開去，超過轉轍器約1公里後才停下，最後滯留軌道上近1分鐘後決定先抵達台南，最後再南下高雄，所幸當時車上並無旅客也未影響到營運安全。

據《蘋果》報導，一位民眾投訴，本周三下午3點左右，一列高鐵列車測試完畢後，回到左營車站，駕駛到另一端駕駛艙準備將列車開入燕巢基地時，因台南站控制員尚未完成轉轍器的路徑設定，導致列車入錯軌道，一路北上往台南方向開去。

該位投訴民眾表示，高鐵方面似乎不願讓這起誇張事件曝光，但這是10年來首度發生的重大意外，上錯軌道且停駛在路上真的很危險，所幸當時並未有列車北上，不然發生追撞意外的後果恐不堪設想，高鐵應重視此次案件。

高鐵方面則回應，經調查後，確定此次意外的確是在5月10日的回送列車發生，起因為控制員未設定回送路線所導致，涉及意外的工作人員已依內部程序進行審理，不排除祭出懲處，嚴防類似案件重現。但此列車當時並未載客，也未影響營運。事發第一時間已接獲通報，且記錄在「行控中心勤務日誌」備查，並無刻意隱瞞。

針對民眾擔憂的追撞風險，高鐵則表示列車行進過程中均受列車自動控制系統（ATC）嚴密保護，一定距離內列車會自動煞車處理，絕不會有類似意外發生。