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籲政府重視食安 國民黨南投黨部上街遊行
2017-05-13 18:12
〔記者劉濱銓／南投報導〕蔡政府提出前瞻基礎建設計畫引發社會廣大討論，國民黨對此則是痛批亂花錢，今南投縣黨部則在同黨立委許淑華、馬文君陪同下，配合全國展開「媽媽請您要保重·捍衛無毒家園」遊行，向蔡政府表達反核食、拒美豬的訴求，希望創造安全的食品環境，讓媽媽們安心育兒，才是全天下媽媽最想要的母親節禮物。
今下午在國民黨南投縣黨部前聚集許多民眾，除了許淑華、馬文君2名立委外，南投市長宋懷琳、縣議員曾振炎也都出席響應，眾人高舉寫著「前瞻亂花好開心」、「媽媽食在不安心」、「捍衛無毒家園」等牌子，要求蔡政府在母親節前夕，應重視食安議題，並在市區遊行贈送康乃馨給在地婦女，預祝母親節快樂。
馬文君表示，蔡政府從核食、農藥放寬等議題都讓人擔心，近來毒品氾濫也對青少年影響很大，都讓媽媽們相當擔心，希望藉由婆婆媽媽上街表達訴求，讓政府知道人民的心聲，一起為下一代努力。
許淑華則說，蔡政府提出前瞻計畫，卻在少子化、食安方面繳了白卷，既然都編了龐大預算，應該在民眾關心的議題上多做努力，尤其應創造好的生育、育兒環境，減輕職業婦女的壓力，希望政府能看見遊行訴求，做出具體回應，堅守反核食、拒美豬的立場，維護健全的食安環境。
對此，民進黨南投縣黨部則說，蔡政府從未要開放美豬、核食，國民黨此時訴求食安似乎是精神錯亂，根本就是打假議題，尤其是台灣正因中國打壓無法參與WHA世界衛生大會，卻未見國民黨同聲譴責中國蠻橫行為，若真這麼在意食安，就應以行動力挺WHO宣達團的訴求，派人同赴瑞士日內瓦爭取加入成為會員國，才有利在衛生、醫療，甚至食安議題上的參與和保障。
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