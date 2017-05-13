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2017建築園冶獎 61項公私建築獲獎
2017-05-13 18:05
2017園冶獎今天舉辦頒獎典禮，獲獎建商上台領取榮耀。（記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕2017園冶獎今天舉辦頒獎典禮，主辦單位高雄市建築經營協會表示從雲林縣以南、到屏東縣等6個縣市，總共61項公私建築獲獎，園冶獎主任委員蔡敏文表示園冶獎已經引領風潮，成為公部門公共工程設計、施工的指標，高雄市建築經營協會理事長黃秀文則說，從競逐園冶獎的過程來看，可以發現建設公司在立體綠化，著墨更深，將環保永續的精神，帶入建築，相當值得肯定。
2017園冶獎總共有61項得獎項目，其中，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、以及屏東縣等6個縣市的公部門建築，得獎者高達43項，包括私人非住宅產品，顯示園冶獎22年來，已經深獲各界響應。
高雄市建築經營協會理事長黃秀文說，在評選過程中，建商都已深刻體認綠能、環保、永續的重要性，自動自發投入綠色環保建築的規劃、興建，甚至有建案還獲得美國環保綠建築標章的認證，更加顯示建商對環境永續的概念，已經落實到建築個案上，用心相當值得肯定。
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