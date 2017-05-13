趁看不見之前走遍世界 台灣女孩搭帆船勇闖南極

台灣女孩Elaine（見圖）罹患罕見疾病，被宣判視力將逐漸退化至失明，她為此決定走遍世界，也成為第1個以帆船前進南極的台灣人。（圖取自中央社，Elaine提供）

2017-05-13 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕如果你的視力即將退化到失明，你想趕在那之前做些什麼？台灣女孩Elaine因罹患罕見疾病，決定在失去視力前多看看這世界，她為此決定走遍世界，更成為首位以帆船前進南極的台灣人。

《中央社》報導指出，Elaine是在3年前被診斷出罹患一種名為bietti crystalline dystrophy的罕見疾病，該項疾病將使她視力逐漸退化並走向失明，原本在美國矽谷上班的她毅然決定辭職，加上喜歡旅遊，Elaine在辭職後列出「非看不可的清單」，這3年來已造訪60幾個國家，走過南北極、非洲、歐洲等，為的就是「不想在未來看不到時會抱有遺憾」。

從小就想去南極的Elaine留意到，在2015年時日本捕鯨船並未到南極，喜歡鯨魚的她便決定在那一年搭帆船前往南極，她透過網路連繫到其他帆船同好，並從阿根廷前往南極。據她描述，「阿根廷到南極是全世界最難開的海，連麥哲倫都不曾去過，可說是玩船的聖母峰」，當時一行人可是連續4天4夜都在冰天雪地及巨浪中航行，旅途中也曾碰上冰山、小海嘯，當看到深藍色的冰山時，更讓她瞭解到人類的渺小。

雖然被發現罹患罕見疾病，如今到了夜晚甚至已有很多東西看不見，感覺就像是「被用橡皮擦一塊塊擦掉」，但Elaine並未因此沮喪，不僅持續到處旅遊，也開始加入海洋保育行列，她也希望能透過分享自己的故事，帶給年輕人一點勇氣。

針對高難度旅遊是否會讓視力惡化更快？Elaine則坦然的表示，「既然眼睛一定會失明，就要有取捨，與其限制我自己，讓自己沒有遺憾比較重要。」

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