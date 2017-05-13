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慶祝母親節 富野關懷植物人家屬辛勞

2017-05-13  17:29

〔記者陳賢義／台東報導］富野集團有感於植物人家屬時常奔波於工作及家務間，再到安養院內探望親人，日復一日、勞心又勞力的生活，昨在母親節前夕，邀請創世植物人母親於台東富野渡假酒店享用美食，慰勞植物人家屬的辛勞。

「你若欲友孝世大嘸免等好額，世間有阿母惜的囝仔尚好命，嘸通等成功欲來接阿母住，阿母啊！」台上主持人妮卡唱著台語歌后江蕙著名歌曲「落雨聲」，不僅唱出植物人家屬的思念及情感，也讓台下觀眾聽的如痴如醉。由於妮卡也長期照料親人20餘年，感觸特別深；

富野集團董事長劉清郎表示，根據中華民國家庭照顧關懷總會統計數據，全台約有76萬名失能、失智及身心障礙者，過半數由家庭獨力照顧，而「家庭照顧者」中約7成是女性，她們以受照護者為生活重心，甚至唯一生活的目標，沒有自我；無怨無悔地為所愛的家人付出青春歲月，望能藉這次活動給予植物人家屬關懷及鼓勵。

創世臺東院院長王玉鳳表示，目前創世台東院安養36位，到宅個案65位；創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，減輕許多植物人家庭的壓力及負擔，歡迎社會大眾共同加入愛心行列。

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  • 慶祝母親節，富野集團設宴關懷植物人家屬。（記者陳賢義攝）

    慶祝母親節，富野集團設宴關懷植物人家屬。（記者陳賢義攝）

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標題：慶祝母親節 富野關懷植物人家屬辛勞


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