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蒐藏文》陽光、辣妹、音樂饗宴！ 暑假搖滾派對總整理

台北河岸音樂季內容多元豐富。（圖片取自於台北旅遊網）

2017-05-14  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕每到夏天除了去海邊，還有什麼事情是必做的呢？如果可以吹著微風、喝著啤酒，欣賞音樂的同時還有夕陽餘暉陪伴，聽起來是不是人生一大樂事？那麼今年到底有哪些音樂節可以參加？快跟著本篇文章的重點整理，來完成屬於自己的夏季回憶拼圖吧！

台北河岸音樂季
活動地點：台北市大稻埕碼頭
活動日期：2017/06/24~2017/08/26（每周周末）
主辦單位台北市政府為了使更多民眾親近水岸，於每周周末規劃不同的表演與活動，晚上甚至還有煙火秀可以欣賞。去年由董事長樂團、陳昇、馬修連恩等大咖表演者領銜演出，而來到這裡不僅可以聽音樂逛市集，河邊還有獨木舟及密室逃脫等遊戲區，頗受民眾好評。雖然目前尚未公布今年的表演者名單，但依舊相當受到民眾期待！

▲欣賞音樂的同時還有煙火相伴。（圖片取自於台北旅遊網）

新北市貢寮國際海洋音樂祭
活動地點：新北市福隆海水浴場
活動日期：暫定7月下旬
若說到台灣音樂祭，想必大家腦海裡一定會浮現「貢寮海洋音樂祭」吧，這個音樂祭一開始舉辦的目的，有一說是為了反核，因此選在核四廠所在地，現在則是樂迷心目中的年度盛事，更是許多音樂人與樂團發跡的地方，包括陳綺貞、盧廣仲、蘇打綠等。因活動場地就在沙灘上，一邊聽著樂團表演，還可以一邊玩水欣賞比基尼辣妹（誤），所以每年都吸引相當多國內外樂迷前往朝聖。

▲貢寮國際海洋音樂祭是樂迷每年都要朝聖的活動之一。（圖片取自於交通部觀光局）

覺醒音樂祭 Wake Up Festival
活動地點：嘉義文化創意產業園區、傲頭厝展演空間
活動日期：2017/07/07~ 2017/07/09
覺醒音樂祭始於2009年，一群來自不同學校的嘉義高中生，因缺乏表演場地而創辦。一開始的經費皆來自於民間團體的挹注，經過這幾年的努力後，已經具備一定規模，並獲得文化部與嘉義市政府支持與認同，今年來自國內外的演出團體多達五、六十組以上，並持續增加中

▲覺醒音樂祭演出團體豐富多元。（圖片取自覺醒音樂祭臉書）

還在猶豫暑假要去哪裡玩耍嗎？快參考以上介紹的音樂祭，開始動手規劃行程吧！

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