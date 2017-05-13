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搶眼！ 模範母親表揚 一家33人穿「家」服

2017-05-13  17:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今天表揚58名模範母親，市長朱立倫一一頒贈金戒指及獎牌，三峽區推薦的模範母親陳黃彩鶴，由33名穿著一致的家人陪同上台，顏色齊一，相當搶眼，陳黃彩鶴事後說，「一輩子辛苦，今天最高興」。

33年次的陳黃彩鶴，是家中長女，14歲時生父過世，生母改嫁，她以幫傭貼補家計，照顧年幼弟妹完成學業、成家立業。

婚後育有3男6女，迫於經濟而將么女送養，先生也在她47歲時因病去逝，陳黃彩鶴再度獨背家計，天未亮就到市場賣菜，晚上還要照顧婆婆和孩子，婆婆至今97高齡，婆媳相處融洽。

陳黃彩鶴說自己不識字，謀生能力有限，生活過得辛苦，但是再辛苦也要栽培孩子念書，如今各個學有專精，皆已成家立業，孫子女多達17人。

家人為了母親獲得表揚，特別商量訂做一套共同的「家」服，衣服上有個Ｑ版的陳黃彩鶴圖像，還是拿照片請專人設計，家人開玩笑的說，一致的穿著，才不會在人太多的表揚大會上迷路，實則更是一家人強大凝聚力的象徵。

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  • 陳黃彩鶴獲新北市模範母親表揚，全家人穿著一致的「家」服同台，相當搶眼。圖右穿著白襯衫者為三峽區長陳健民。（記者何玉華攝）

    陳黃彩鶴獲新北市模範母親表揚，全家人穿著一致的「家」服同台，相當搶眼。圖右穿著白襯衫者為三峽區長陳健民。（記者何玉華攝）

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