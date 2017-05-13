快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
桃園區模範母親表揚 百歲人瑞獲獎
2017-05-13 17:19
［記者謝武雄／桃園報導］桃園區公所今日表揚76位模範母親，其中，99歲的謝邱阿束是年紀最大的模範母親，她2歲就被收養為童養媳，育有5子5女，目前四代同堂，和樂融融，近百歲高齡的謝邱阿束，身體硬朗，不用拐杖走路；而76歲的吳朱梅花，先生罹患癌症後，獨自扶養5名子女，其中還有2位子女為身心障礙者，吳朱梅花仍然無怨無悔照顧他們。
市長鄭文燦也到場和得獎的模範母親合影，他說，天下的媽媽都是一樣的，媽媽遇到困難時，會非常勇敢、堅強，這一代的母親尤其辛苦，年輕時要做好媳婦、好牽手，如今還要照顧孫子，永遠都在付出，也祝福媽媽們「母親節快樂」。
鄭文燦表示，為降低媽媽負擔，市府推動許多社會福利政策，包括保母制度、親子館、公托中心、幼兒園等，照顧孩子與老人的責任，不應該完全由家庭承擔，社會福利制度可以分擔部分的壓力與辛苦，讓台灣社會發展得更好。此外，桃園市婦女館活化後，增加公共化空間，變得更好用，市府也會持續增加各式婦女活動空間，方便市民使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 韓幼兒園火燒車再添亡魂 13人共赴黃泉
- 殺小燈泡凶嫌逃死 辯護律師這樣說.....
- 綠衫軍拚晉級 今日賽事預告與轉播
- 抗議容積代金 地主衝撞北市府大門
- 蔡琴開唱秀腳傷 難過直掉淚
- 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
- 農業二三事》看見台灣農業新希望
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 悍將過母親節 推天使綠球衣
- 王景玉免死！謝祖武爆嗆：地院有得思覺失調症？
- 澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告
- 二階俊博出席一帶一路論壇 幫安倍帶信
- 小哈利才15歲 伊能靜：已準備給他自己的房子
- 中職》張志豪這球太神！讓網友想起鈴木一朗（影音）
- 強哥想被踢出《神鬼奇航》 奧蘭多噁爛回歸開心
- 假釋犯落跑 澎檢︰無延誤通緝
- 網球》蠻牛拍落高芬晉級 四強賽對決喬帥
- 生子不敢說 謊報撿到棄嬰
- 托育冠全台挨批「騙很大」 新北市府駁斥
- 醫療新知與日常保健》夏日防曬，物理、化學哪個好？
- 精神疾病受刑人假釋條件寬鬆 法務部:從嚴審核
- Lin bay 好油》母豬的母親節
- 川普近臣當快遞 送解職信給柯米
- 棒球》大谷翔平還在養傷 哥哥睽違2年轟出全壘打
- NBA》「去別隊有更好發展」禪師籲甜瓜放棄霸王條款
- 母親節前夕 國民黨發起捍衛無毒家園為媽媽發聲
- 最高院認為：兩公約是敦促非強制／精神障礙害5命仍判死
- 痴情男子漢重返校園 大跳電
- MLB》美媒驚爆 洋基3年前險被勇士大洗劫
- 難忘寄養媽媽 相約過母親節
- 「旺來」有魔咒？這裡的警察霸氣切鳳梨
- 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
- 最便宜軍購？ 菲律賓100美元買南韓軍艦
- 美軍機黑海例行飛行 俄戰機逼近距6公尺
- 阿綱激動 千場時刻是大餅的球
- 台塑石化汽、柴油價格 下週均不調整
- 中職》「嘟福」攜手簽名會 加碼比愛心放閃光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園區模範母親表揚 百歲人瑞獲獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分