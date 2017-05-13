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桃園區模範母親表揚 百歲人瑞獲獎

2017-05-13  17:19

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區公所今日表揚76位模範母親，其中，99歲的謝邱阿束是年紀最大的模範母親，她2歲就被收養為童養媳，育有5子5女，目前四代同堂，和樂融融，近百歲高齡的謝邱阿束，身體硬朗，不用拐杖走路；而76歲的吳朱梅花，先生罹患癌症後，獨自扶養5名子女，其中還有2位子女為身心障礙者，吳朱梅花仍然無怨無悔照顧他們。

市長鄭文燦也到場和得獎的模範母親合影，他說，天下的媽媽都是一樣的，媽媽遇到困難時，會非常勇敢、堅強，這一代的母親尤其辛苦，年輕時要做好媳婦、好牽手，如今還要照顧孫子，永遠都在付出，也祝福媽媽們「母親節快樂」。

鄭文燦表示，為降低媽媽負擔，市府推動許多社會福利政策，包括保母制度、親子館、公托中心、幼兒園等，照顧孩子與老人的責任，不應該完全由家庭承擔，社會福利制度可以分擔部分的壓力與辛苦，讓台灣社會發展得更好。此外，桃園市婦女館活化後，增加公共化空間，變得更好用，市府也會持續增加各式婦女活動空間，方便市民使用。

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  • 桃園市長鄭文燦與99歲模範母親謝邱阿束一起切蛋糕，祝福所有媽媽「母親節快樂」。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦與99歲模範母親謝邱阿束一起切蛋糕，祝福所有媽媽「母親節快樂」。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市長鄭文燦與桃園區76位模範母親合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦與桃園區76位模範母親合影。（記者謝武雄攝）

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