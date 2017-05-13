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全台最大摩天輪啟用 弱勢家庭受邀免費初體驗

麗寶樂園摩天輪啟用，園方準備示愛看板，讓搭乘民眾拍照可用。（記者李忠憲攝）

2017-05-13  17:09

〔記者李忠憲／台中報導〕號稱全台最大的摩天輪「天空之夢 SKY DREAM」今天在麗寶樂園舉辦啟用儀式，現場貴賓雲集，更邀請20多位弱勢家庭母子、母女檔到場免費初體驗。許多小朋友搭上摩天輪後十分興奮，並在車廂抵達最高點時，大聲向辛苦的母親說出我愛你，場面溫馨。樂園也祭出母親節優惠，媽媽們只要即日起至5月下旬，憑身分證和戶口名簿搭摩天輪，搭乘票及樂園門票均半價優惠，詳情可上官網查詢。

麗寶樂園歡慶最大摩天輪啟用，今天邀請婦幼關懷協會、台中社區文化協進會，20多位弱勢家庭媽媽與孩子免費搭乘摩天輪，讓孩子與媽媽在全國最高的摩天輪上，度過溫馨母親節。

台中劉小姐特別帶著12歲兒子和8歲女兒一起搭摩天輪，她說，之前曾搭過其他的，麗寶摩天輪大上許多，心情十分開心。母子3人進入車廂後，3人欣賞著樂園周邊的風景。劉小姐還說，第一次在這麼高的地方過母親節，會是個難忘的回憶。3人在摩天輪車廂抵達最高處時互相擁抱，小朋友則說出「母親節快樂、媽媽我愛妳」。

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  • 麗寶樂園「天空之夢 SKY DREAM」摩天輪啟用。（記者李忠憲攝）

    麗寶樂園「天空之夢 SKY DREAM」摩天輪啟用。（記者李忠憲攝）

  • 劉小姐帶著2孩子搭摩天輪過母親節。（記者李忠憲攝）

    劉小姐帶著2孩子搭摩天輪過母親節。（記者李忠憲攝）

  • 上百民眾現場排隊，等待搭乘摩天輪。（記者李忠憲攝）

    上百民眾現場排隊，等待搭乘摩天輪。（記者李忠憲攝）

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