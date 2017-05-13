留言林佳龍FB豐原長年積水問題終解決 市民按讚

2017-05-13 17:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕豐原區豐原大道與田心路2段的排水溝，因排水系統設計未盡周詳，導致時常阻塞，每逢大雨更是容易淹水，造成當地困擾。有民眾於市長林佳龍的臉書留言陳情，林市長獲知後，立即指派建設局前往勘查解決，長年積水問題不到1個月即獲改善，獲得民眾讚賞執行效率，並感謝市府團隊展現十足的行動力為民服務。

有民眾指出，豐原大道與田心路2段的排水溝，每逢大雨就開始淹水，10多年來在前市長任內已陳情多次，但多是不了了之，狀況未獲改善；日前民眾於林市長臉書留言陳情，盼市府單位協助改善現況。

留言後當晚，立即獲得林市長回應，請民眾留下姓名、電話等聯絡方式，由建設局詢問詳細資料後，前往改善；建設局隨後邀集在地民代、里長等人前往共同會勘，發現豐原大道下方排水道與田心路2段側溝間出現一瓶頸點，致使汙物累積阻塞，大雨時無法順利排出導致淹水。

經建設局與水利局多次清除並設計分流機制後，淹水狀況獲得改善，至今尚未再接獲有淹水的反映；民眾肯定市府積極改善積水問題，並感謝林市長重視民眾生活大小事，對市民的生活困擾展現行動力加以改善，落實行動市府執行力，更實踐「路平、燈亮、水溝通」的施政目標。