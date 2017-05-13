為母則強！ 為教肌萎兒 黃以姍先學腳夾筆練字

2017-05-13 17:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今天表揚各區推薦的58名模範母親，家住中和的黃以姍，為了引導四肢萎縮的兒子學習，自己先練習以口咬筆、以腳代手寫字成功後，再開始教兒子練習，從小一開始陪讀，兒子考上建中、台大，目前就讀台大商研所，並準備公費留美攻讀博士。

「拚了！」黃以姍的兒子林永晏，4歲時跌倒導致頸椎受傷，四肢萎縮，樂觀開朗的黃以姍經過心態調整，「遇到問題就想辦法解決」，為了讓兒子接受正常教育，以身作則先學用口咬筆寫字，又練習以腳代手後，開始教永晏以腳寫字。

「我超級幸運」林永晏說，父母花很多的心力陪伴他，媽媽從小一到他唸建中，都進班陪讀，甚至因為照顧永晏，也在輔導室協助，讓他在學習階段不曾遭遇霸凌，還交到很多好朋友，有時候朋友還會不經意脫口說出「幫我拿」，壓根兒忘了他雙手無力拿東西這件事，在他們眼中「我就跟一般人一樣」。

「生命總是會找到出口」永晏說，沒有其他選擇了，就努力的學會用腳寫字，就像媽媽黃以姍面對問題時一股「拚了」的精神，母子倆也經常到各級學校、觀護所、孤兒院分享生命故事，參與公益活動，用自己的生命經驗點亮、溫暖他人。

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