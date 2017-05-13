照顧失智長輩 中市府擬再開辦2處日照中心
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市失智人口約3萬人，但目前失智日照中心只有2處，為減輕失智長輩照護壓力，市議員翁美春、邱素貞要求市府增設長期照顧中心、日間照護中心等，提供失智者最好的照顧。社會局長呂建德說，下半年會再開辦外埔、清水2處日照中心。
翁美春、邱素貞說，目前全國失智人口約有26萬人，台中市約佔3萬人，這也代表有3萬個家庭，正承受著照護失智者的壓力。家中有人罹患失智症，它所帶來的影響，不會只侷限在病患本身，還會影響到身邊的照護者甚至整個家庭，照顧時將面臨許多衝擊。
近來知名女作家瓊瑤，因為照顧失智先生，引發的家族紛爭成為媒體焦點，而失智症家庭爆發人倫悲劇的個案，也經常躍上新聞社會版面。民眾欠缺對失智症照護的價值與經驗，產生家庭照護者情緒失控，這已不是家庭的問題，而是社會的責任、國家的問題。
她們又說，社會局雖已陸續建置老人失智症團體家屋，並有日照中心、社區服務等，但數量還是不足，希望能將照護的腳步伸入社區各個角落，讓失智者能夠藉由群體的聚會等幫助，減緩失智的症狀，也讓照顧者不要心力交瘁，可以提供照顧者喘息機會。
呂建德說，為完善長照及老人照護，市府推動「托老一條龍」政策，建立諮詢服務、長期照顧中心、日間照護中心、居家護理、養護及護理機構、老年精神科病房等，為深入社區，市府也成立6處「瑞智長者社區支援中心」，據點可以是商家、里辦公處、廟宇等。
他說，目前公辦民營的失智日照中心有西區甘霖及沙鹿光田2處，下半年將再開辦外埔、清水2處，后里區的日照中心則預計明年8月設立，衛生局也向中央爭取失智社區服務據點約24處，逐步完善長照及老人照護。
此外，老人失智症團體家屋目前全國有9家，台中市就有2處，但還是遠遠不足，市府將持續媒合有意願的民間單位設立，全力提供協助。＃
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