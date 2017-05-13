| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

精密機械產業人才培訓據點計畫 見證努力成果

2017-05-13  17:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與社團法人新竹市職訓教育協會，今辦理精密機械設計產業「期末成果發表會」，見證11門班別學員們在參訓期間，努力學習及創作開發歷程、參訓成果及心得分享。

會中，學員們間以3D列印呈現精密機械技術多項成果，現場由專業講師示範智慧機械手臂多元面向，如機器視覺、人機介面、機械學習機器等，由學員代表進行各班畢業作品展示及說明。

勞動部勞動力發展署桃竹苗副分署長賴家仁表示，本次勞動部據點計畫於105年1月正式啟動，推動「精密機械設計產業人才培訓據點計畫」與「新竹市職訓教育協會」成功合作，開設11門精密機械設計相關就業班別，總參訓人數248人，共輔導考取500餘張國際原廠專業認證。

竹市職訓教育協會共舉辦8場就業媒合活動，提供企業與學員面對面直接輸出的管道，學員訓後平均就業率達85%以上，為在地產業鏈提供穩定的人才輸入，如亞智科技、泰洛斯製造、牧德科技等近210餘家優質廠商。

廣告
  • 學員們間以3D列印呈現精密機械技術多項成果，現場由專業講師示範智慧機械手臂多元面向，如機器視覺、人機介面、機械學習機器等，由學員代表進行各班畢業作品展示及說明。（記者王駿杰攝）

    學員們間以3D列印呈現精密機械技術多項成果，現場由專業講師示範智慧機械手臂多元面向，如機器視覺、人機介面、機械學習機器等，由學員代表進行各班畢業作品展示及說明。（記者王駿杰攝）

  • 學員們間以3D列印呈現精密機械技術多項成果，現場由專業講師示範智慧機械手臂多元面向，如機器視覺、人機介面、機械學習機器等，由學員代表進行各班畢業作品展示及說明。（記者王駿杰攝）

    學員們間以3D列印呈現精密機械技術多項成果，現場由專業講師示範智慧機械手臂多元面向，如機器視覺、人機介面、機械學習機器等，由學員代表進行各班畢業作品展示及說明。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：精密機械產業人才培訓據點計畫 見證努力成果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.