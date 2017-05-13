精密機械產業人才培訓據點計畫 見證努力成果

2017-05-13 17:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與社團法人新竹市職訓教育協會，今辦理精密機械設計產業「期末成果發表會」，見證11門班別學員們在參訓期間，努力學習及創作開發歷程、參訓成果及心得分享。

會中，學員們間以3D列印呈現精密機械技術多項成果，現場由專業講師示範智慧機械手臂多元面向，如機器視覺、人機介面、機械學習機器等，由學員代表進行各班畢業作品展示及說明。

勞動部勞動力發展署桃竹苗副分署長賴家仁表示，本次勞動部據點計畫於105年1月正式啟動，推動「精密機械設計產業人才培訓據點計畫」與「新竹市職訓教育協會」成功合作，開設11門精密機械設計相關就業班別，總參訓人數248人，共輔導考取500餘張國際原廠專業認證。

竹市職訓教育協會共舉辦8場就業媒合活動，提供企業與學員面對面直接輸出的管道，學員訓後平均就業率達85%以上，為在地產業鏈提供穩定的人才輸入，如亞智科技、泰洛斯製造、牧德科技等近210餘家優質廠商。