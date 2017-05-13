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勒索病毒重擊全球 學者建議要養成備份習慣
2017-05-13 16:50
〔記者蕭玗欣／台北報導〕新型勒索病毒WannaCry正嚴重攻擊全球，包括歐洲、台灣都是受害者，交通大學亥客書院副院長謝敘平表示，新型病毒多採用非對稱型加密法，也就是鎖碼鑰匙和解密鑰匙不同，破密的人力、時間和成本都高出許多，動輒50萬以上，建議使用者平常就要有備份習慣，且頻率越高越有效。
謝敘平表示，這類病毒通常是透過系統漏洞和社群進行攻擊，學校相對企業是個自由、開放的環境，學生也比較沒有類似經驗，因此經常是駭客下手目標，像是把研究生的論文加密，若學生剛好沒有備份，又需要論文才能畢業，很有可能就會付錢，這就是駭客的目的；而所謂社群攻擊就是病毒一旦進入某個人的電腦，就會透過郵件附件、圖片及不知名的網站把社群朋友全都送一遍，一般民眾很難預防。
謝敘平建議，平常就要養成備份的習慣，備份頻率越高越能抵擋病毒入侵，包括交大計算中心、資工系的電腦每隔7天或每天做備份，全台大專院校應也有備份概念，只是頻率高低不同；而備份又分為線上備份和離線備份，前者可能也會遭駭客加密，屆時就要靠重灌系統救回，後者則是最保險的方式。
謝敘平提醒民眾，網路上免費的APP絕不要任意下載，不明確的網站和電子郵件也不要點進去，因為只要攻擊1人，就會連帶攻擊身邊的朋友，連專家都要很小心。
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