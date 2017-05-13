柔情的「柯博文」 火鍋店老闆為單親媽媽送暖

2017-05-13 16:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市火鍋店老闆柯博文，因為名字與電影變形金剛的主角「柯博文」一樣，店名就取名為柯博文鍋物館，出身單親家庭的他，從小由母親一手拉拔長大，所以於今日母親節前夕送暖，請10名單親媽媽到店內免費吃火鍋，想藉此把溫暖送給遠在台南的88歲老母。

67歲的柯博文是台南人，剛出生時父親就因病去世，從小就由母親一手養育，家境並不富裕，後來當兵退伍後，他上了商船當廚師，累積積蓄，再隻身前往美國開設中西合併的餐廳，約6、7年前回到台灣，並在朋友的建議下，用自己的名字，在宜蘭市東港夜市附近開了一家變形金剛主題式火鍋店。

火鍋店於4月15日開幕，店門口有一尊高2公尺，重600公斤的柯博文模型，吸引許多路過遊客合影拍照，也順勢為店內帶來客源，因為本身來自單親家庭，今母親節前一天，柯博文在宜蘭家庭扶助中心的引介下，邀請10名單親媽媽到店內免費用餐，跟著到場的16名子女也免費，希望藉此溫暖單親媽媽們的心。

柯博文說，母親獨自靠著種田維持家計，小時候在經濟拮据的狀況下，努力養育著他，生活即便辛苦，也從無怨言，讓他非常感動，現在雖然分隔2地，但仍常常會回去看媽媽，表達愛與關懷。

柯博文說，母親節除了祝福媽媽能夠快樂，也希望來到店內用餐的母親們也都會因為他販賣的火鍋及店內的氛圍，與子女們有個愉快的用餐體驗，能把愛傳出去，他心裡感受到滿滿的幸福。