| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

柔情的「柯博文」 火鍋店老闆為單親媽媽送暖

2017-05-13  16:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市火鍋店老闆柯博文，因為名字與電影變形金剛的主角「柯博文」一樣，店名就取名為柯博文鍋物館，出身單親家庭的他，從小由母親一手拉拔長大，所以於今日母親節前夕送暖，請10名單親媽媽到店內免費吃火鍋，想藉此把溫暖送給遠在台南的88歲老母。

67歲的柯博文是台南人，剛出生時父親就因病去世，從小就由母親一手養育，家境並不富裕，後來當兵退伍後，他上了商船當廚師，累積積蓄，再隻身前往美國開設中西合併的餐廳，約6、7年前回到台灣，並在朋友的建議下，用自己的名字，在宜蘭市東港夜市附近開了一家變形金剛主題式火鍋店。

火鍋店於4月15日開幕，店門口有一尊高2公尺，重600公斤的柯博文模型，吸引許多路過遊客合影拍照，也順勢為店內帶來客源，因為本身來自單親家庭，今母親節前一天，柯博文在宜蘭家庭扶助中心的引介下，邀請10名單親媽媽到店內免費用餐，跟著到場的16名子女也免費，希望藉此溫暖單親媽媽們的心。

柯博文說，母親獨自靠著種田維持家計，小時候在經濟拮据的狀況下，努力養育著他，生活即便辛苦，也從無怨言，讓他非常感動，現在雖然分隔2地，但仍常常會回去看媽媽，表達愛與關懷。

柯博文說，母親節除了祝福媽媽能夠快樂，也希望來到店內用餐的母親們也都會因為他販賣的火鍋及店內的氛圍，與子女們有個愉快的用餐體驗，能把愛傳出去，他心裡感受到滿滿的幸福。

廣告
  • 柯博文的火鍋店門口有一尊高2公尺，重600公斤的柯博文模型。（記者林敬倫攝）

    柯博文的火鍋店門口有一尊高2公尺，重600公斤的柯博文模型。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭市火鍋店老闆柯博文，名字與電影變形金剛的主角「柯博文」一樣。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市火鍋店老闆柯博文，名字與電影變形金剛的主角「柯博文」一樣。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭市火鍋店老闆柯博文，於昨日母親節前夕送暖，請10名單親媽媽免費至店內吃火鍋，想藉此把溫暖送給遠在台南的88歲老母。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市火鍋店老闆柯博文，於昨日母親節前夕送暖，請10名單親媽媽免費至店內吃火鍋，想藉此把溫暖送給遠在台南的88歲老母。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 單親媽媽 母親節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：柔情的「柯博文」 火鍋店老闆為單親媽媽送暖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.