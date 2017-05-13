| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

桃園市立兒童美術館開館 紙雕登場

2017-05-13  16:36

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市八德區廣豐購物中心5、6樓的「桃園市立兒童美術館」試營運，近1000坪的展場涵蓋兒童閱讀、美術、劇場、繪本、說故事、AR、VR等區域，並導入RFID無線射頻識別書籍借閱服務，開館首場特展請來桃園出身的藝術家黃沛瀅及正隆紙業，以瓦楞紙完成「一起好好玩：黃沛瀅與孩子們的瓦楞紙創作」展，其中黃沛瀅帶著八德區9所小學學童、圖書館志工完成紙雕作品，讓大小朋友看見紙雕的各種可能。

市長鄭文燦主持開幕典禮時表示，兒童美術館占地近1000坪，是由廣豐新天地無償提供場地，市府原本打算用作圖書館，但幾經考量改做為兒童美術館，以兒童、美術、數位3大特色打造，提供兒童教育學習、親子共學的空間，圖書館的業務也在這裡，導入新式的RFID進行實驗，有2萬本書籍可以RFID借閱，並與市立圖書館總館連線，也滿足原本的圖書館功能。

鄭文燦打趣說，廣豐購物中心今年1月開幕後，便要求市府人員加緊腳步，完成兒童美術館進駐，當時訂的目標是母親節完成記大功、父親節完成記大過，文化局及圖書館人員有達標、一定會敘獎，選在母親節前夕試營運開幕，是桃園市府送給媽媽母親節最好的禮物。

兒童美術館試營運開幕首日，場館擠滿搶先參觀的人潮，5樓場館以主題展、兒童美術、劇場、VR、AR體驗為主，5樓場館為圖書館，首場瓦楞紙主題展展期至9月3日止。

鄭文燦表示，期盼兒童美術館成為桃園市的文化地標，各地的民眾都可以來這裡體驗，希望將來桃園的兒童藝文學習能增加更多資源，包括在蘆竹設置兒童文學館、南崁兒童藝術村等，市府會一個個設置完成。

廣告
  • 桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立兒童美術館開館。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：桃園市立兒童美術館開館 紙雕登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.