快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
桃園市立兒童美術館開館 紙雕登場
2017-05-13 16:36
［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市八德區廣豐購物中心5、6樓的「桃園市立兒童美術館」試營運，近1000坪的展場涵蓋兒童閱讀、美術、劇場、繪本、說故事、AR、VR等區域，並導入RFID無線射頻識別書籍借閱服務，開館首場特展請來桃園出身的藝術家黃沛瀅及正隆紙業，以瓦楞紙完成「一起好好玩：黃沛瀅與孩子們的瓦楞紙創作」展，其中黃沛瀅帶著八德區9所小學學童、圖書館志工完成紙雕作品，讓大小朋友看見紙雕的各種可能。
市長鄭文燦主持開幕典禮時表示，兒童美術館占地近1000坪，是由廣豐新天地無償提供場地，市府原本打算用作圖書館，但幾經考量改做為兒童美術館，以兒童、美術、數位3大特色打造，提供兒童教育學習、親子共學的空間，圖書館的業務也在這裡，導入新式的RFID進行實驗，有2萬本書籍可以RFID借閱，並與市立圖書館總館連線，也滿足原本的圖書館功能。
鄭文燦打趣說，廣豐購物中心今年1月開幕後，便要求市府人員加緊腳步，完成兒童美術館進駐，當時訂的目標是母親節完成記大功、父親節完成記大過，文化局及圖書館人員有達標、一定會敘獎，選在母親節前夕試營運開幕，是桃園市府送給媽媽母親節最好的禮物。
兒童美術館試營運開幕首日，場館擠滿搶先參觀的人潮，5樓場館以主題展、兒童美術、劇場、VR、AR體驗為主，5樓場館為圖書館，首場瓦楞紙主題展展期至9月3日止。
鄭文燦表示，期盼兒童美術館成為桃園市的文化地標，各地的民眾都可以來這裡體驗，希望將來桃園的兒童藝文學習能增加更多資源，包括在蘆竹設置兒童文學館、南崁兒童藝術村等，市府會一個個設置完成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Real-estate agents accused of selling personal data
- 猛禽到處賣萌 水汪汪雙眼讓網友暴動
- 台南正妹將代表夏威夷 爭奪美國小姐后冠
- 離譜！失主手機號碼 警察竟給竊嫌
- 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
- 鄭人碩耍狠破相傷脊椎 角頭2玩命 力求寫實
- 【愛的感謝狀】她用雙手守護我們家
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 醫院遭「勒索病毒」攻擊 病人看診受影響
- （血腥慎入）裸扮女體盛吃人肉 凱蒂佩芮獵奇MV引熱議
- MLB》挨轟率過高 釀酒人將拔終結者菲利茲
- 高鐵電纜線屢遭竊 原來是包商離職員工搞的鬼
- 強尼戴普94狂！遭保鑣強行架走也硬要簽名
- 《小學堂》神童回娘家 妙喻張小燕地位如摩西
- 驚險！化學槽車翻覆 濱海公路一度大塞車
- 連自己人也咬！印度男慘死洛威拿犬爪下...
- 一出生就被軟禁 以色列幽靈少年重見天日！
- 東石漁人碼頭ROT 文觀局：入園、停車免費
- 國中妹喇舌鄧佳華 媒體驚爆她幕後指點...
- 崇文童秀舞贈花 高鐵旅客好開心
- 證券行情表、證券表格
- MLB》捕手雙響砲還秀美技 小熊抓下紅雀
- 《亞洲花式撞球錦標賽》球王殺手螺雷 締亞錦三連霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 WHA attendance possible: WHO
- 打造生態廊道 十三分坑變新祕境
- 中國打壓台灣 柯P籲：人權和醫療議題要聰明點閃掉
- 女子清晨海灘自拍 淫狼硬上弓判刑2年10月
- （影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣
- 網球》詭譎回擊球世界瘋傳 球迷：我看了什麼？（影音）
- 一支鑰匙竊兩台馬三 嫌驕傲稱「這車好偷！」
- 阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會
- 女星下海被鯊魚狠咬影片 真相竟是...！
- 辦生日趴太嗨吵到人 8男3女躲摩鐵拉K遭逮
- 北市信義區驚傳墜樓案 6旬男送醫搶救中
- 喜收小V寶母親節禮 徐若瑄感慨懷胎十月搏命產子
- NBA》「去別隊有更好發展」禪師籲甜瓜放棄霸王條款
- 去年轟贏曾陶鎔 陳敏賜棄打回投
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園市立兒童美術館開館 紙雕登場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分