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鑽石恆久遠 相守60年 九旬老翁分享婚姻秘訣
2017-05-13 16:20
李萬基，牽著失智10年的妻子李吳秀雀走過紅毯。（記者黃文瑜攝）
〔記者黃文瑜／台南報導〕拖著長長的白紗，手裡拿著小捧花，66對結婚超過60年的爺爺奶奶重溫新婚喜悅，在兒孫面前再走一次紅毯，浪漫指數破錶。和妻子結婚63年的李萬基今年已經90歲了，牽著坐在輪椅上失智10年的妻子李吳秀雀走過紅毯，要參加活動前，李爺爺向妻子說要帶她體驗「鑽石婚」結婚典禮，李奶奶羞怯的說：「年紀一把了，還可以穿白紗喔！」興奮不已。
李爺爺說，婚姻持久的秘訣就是「忍耐」。「以前脾氣比較不好，都是她在忍耐我。」李萬基是新營紙廠資深員工，從基層做起得到公司肯定，當時收入很微薄，妻子除了照顧子女外，還兼做代工貼補家用，生活很辛苦，但李奶奶沒有抱怨過。
10年前李吳秀雀不慎跌倒，傷到腦部罹患失智症，李萬基便一肩扛起太太的大小事，一開始太太不吃飯，他就自己餵她，還有獎勵制度，「我吃一口，妳吃一口，我就親你一下。」現在奶奶竟然可以自己吃飯。
李萬基的兒子說，媽媽失智後變成爸爸在「吞忍」，算是扯平。這10年間沒有看過爸爸對媽媽厭煩，還時常和媽媽聊天逗她笑，因此媽媽失智的症狀反而好轉。李萬基的女兒也說，媽媽對爸爸很倚賴，有時看到爸爸和別人說話會吃醋，2人常放閃，讓做兒女的很欣慰。
66對結婚超過60年的爺爺奶奶重溫新婚喜悅。（記者黃文瑜攝）
妻子失智10年，李萬基經常和她聊天逗她笑。（記者黃文瑜攝）
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