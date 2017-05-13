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高雄旅展快閃 辣妹沿街分送康乃馨

高雄旅展於母親節前夕舉辦快閃活動。（記者葛祐豪攝）

2017-05-13  16:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一年一度的高雄旅展將於本月19日登場，高雄市旅行公會今天下午特別舉辦一場快閃活動，由辣妹化身的空姐，致贈康乃馨、旅展免費入場券給媽媽們，祝福母親節快樂。

2017高雄市旅行公會國際旅展，將於19日至22日在高雄展覽館登場，這場高雄規模最大的年度旅展，今年雖受到兩岸旅遊急凍影響，仍吸引358家旅行社、航空公司及飯店參展，展出攤位高達800個，規模不輸去年。

3名ShowGirl今天下午化身性感空姐，分別拉著貼有旅展海報的行李箱，在市區的巨蛋廣場及大遠百快閃宣傳，相當吸睛。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，適逢母親節前夕，辣妹沿街分送媽媽康乃馨、旅展免費入場券，邀請媽媽們來看旅展，搶購優惠旅遊行程。

去年高雄市旅行公會國際旅展，吸引28萬人次參觀，創造約10億元觀光產值，高雄旅遊界期盼今年能維持去年成績，拉抬南部觀光景氣。

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  • 辣妹化身的空姐，致贈康乃馨給媽媽們。（記者葛祐豪攝）

    辣妹化身的空姐，致贈康乃馨給媽媽們。（記者葛祐豪攝）

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