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航空飛行嘉年華會登場 遙控飛機大展身手

2017-05-13  15:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「2017義同追夢首度啟航-義大世界航空飛行嘉年華會」今天登場，超過50架各種造型遙控飛機現身，國際級遙控飛機秀輪番上陣，其中Diabolo S直升機最高時速達326公里，比台灣高鐵315公里還快，令人驚呼連連。

這場號稱南台灣規模最大的航空盛會，在義大世界大草坪舉行，復古風二戰機、現代戰機、憤怒鳥造型機、汽油機、擬真的噴射機及直升機等遙控飛機雲集，也安排紙飛機大賽等親子活動，不僅吸引飛行迷，不少家庭也到場觀賞國際比賽冠軍的好身手。

2011年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中，取得世界排名第35的直升機國手陳坤向，將全世界限量50台的Diabolo S帶到現場，它曾在法國與香港獲得直升機競速冠軍，流暢瞬移的形影博得喝采。陳坤向說，一架競速直升機要價17萬5千元，加上國內沒有競速賽，玩的人「5根手指就數得出來」，希望遙控飛機相關活動更為推廣。

XFC-Pilot冠軍的世界級F3A國手林子淳，從5歲起跟著父親玩遙控飛機，至今已經25年，他特地帶比賽用飛機演出，該飛機重量輕、馬力大且機體堅固，可以變換各種高難度姿勢。

水球vs.遙控機大戰，則由專業好手操作遙控機，大人、小孩拿水球攻擊，小朋友玩得不亦樂乎大呼「過癮！」

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  • 各種造型遙控飛機雲集。（記者洪臣宏攝）

    各種造型遙控飛機雲集。（記者洪臣宏攝）

  • 陳坤向帶全球限量的Diabolo S飆速演出。（記者洪臣宏攝）

    陳坤向帶全球限量的Diabolo S飆速演出。（記者洪臣宏攝）

  • 30歲的林子淳玩遙控飛機已經25年。（記者洪臣宏攝）

    30歲的林子淳玩遙控飛機已經25年。（記者洪臣宏攝）

  • 義大世界航空飛行嘉年華會登場。（記者洪臣宏攝）

    義大世界航空飛行嘉年華會登場。（記者洪臣宏攝）

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