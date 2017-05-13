台東民眾服務社表揚20位模範母親

2017-05-13 15:24

［記者黃明堂／台東報導］台東縣民眾服務社今天辦理106年模範母親表揚，縣長黃健庭、立委廖國棟、議長饒慶鈴、台東市長張國洲等多位首長及民代到場祝賀。

受獎者分別是台東市蔡秀嫚、綠島鄉林蘇峰英、蘭嶼鄉杜英春、延平鄉蔡胡珠妹、卑南鄉麥玉蘭、成功鎮蘇燕玉、東河鄉鄭秀妹、長濱鄉林美芳、鹿野鄉李明珠、關山鎮陳美雲、海端鄉邱玉珍、池上鄉許俤、太麻里鄉戴銀花、金峰鄉王美香、大武鄉楊雙敏、達仁鄉陳彩鳳，另有柯愛妹、李數奼、莊蘭芳、呂清玉等人。

活動是由剛成軍的台東縣民眾服務社志工隊承辦，身兼志工隊隊長的服務社理事長馮石山表示，志工隊今年的工作目標，是結合台東縣各界力量，本著有錢出錢有力出力的理念，辦理多項愛心活動。