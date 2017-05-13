洗腳、奉茶、獻花 他們讓媽媽體驗五星級的享受

2017-05-13 14:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為母親洗腳、奉茶、獻花，不少學生也和媽媽又擁又抱，虎尾大成商工今天舉辦大孝獎表揚，邀請學生家長到校，讓媽媽們體驗五星級的享受，開心過節。

大成商工校友會連續6年舉辦大孝獎表揚，今年獲頒大孝獎大成商工有6人，雲林縣內各國中15人，由大成校友會理事長李献助及校長紀博仁主持頒獎，鼓勵學生孝親，彰揚孝道。

大成商工汽車科一年級李健豪由單親母親撫養，去年母親、祖父相繼病逝，只剩他和阿嬤相依為命，事親至孝的他獲大孝獎，今天阿嬤陪著他領獎，李健豪緊緊抱著阿嬤，感謝阿嬤的照顧，讓阿嬤感動地紅了眼眶。

除了健豪阿嬤，今天也有200多名家長到場參加活動，校方特別安排學生為媽媽、阿嬤洗腳、奉茶還送上康乃馨表達孝思，場面溫馨熱烈。

李献助勉勵學生對社會要感恩、孝順父母，希望藉由校友會的力量鼓勵學生「孝友」，表揚「大孝」楷模，建立有愛有孝的幸福家庭。