2017東海岸大地藝術節 駐地藝術家及開放工作室評選出爐

2017-05-13 14:47

［記者黃明堂／台東報導］觀光局東部海岸國家風景區管理處今年辦理第3屆「東海岸大地藝術節」，廣邀國內藝術家及東海岸沿線開放工作室參與徵件，以《潮間 共生》為主題，經過專家評選，4位藝術家及7間開放工作室入選。

4位藝術家為：劉美怡、林琳、楊宇沛、林志強（沙播兒．拉告）；7間工作室為：王郁雯、邱垂達、哈匿．扎丮、高敏書、廖千惠、邱子芳、支心潔。

東管處表示，此次大地藝術節駐地創作打破一般藝術家只在工作室進行創作的方式，透過駐地現場創作，讓遊客體驗並看見藝術品的創作過程，歡迎遊客於藝術家駐地創作期間（6月1日至6月28日）前往參觀；另入選的7處「開放工作室」將自6月1日至8月31日展開一系列展覽、創作、體驗及推廣活動。詳細入選名單請至東管處網站或藝術節活動網站