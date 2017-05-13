馨乃有阮！ 南市母親節感恩表揚

2017-05-13 15:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「馨內有阮~感恩在心」！台南市慶祝母親節，今日在勞工育樂中心舉辦感恩活動，由市長賴清德頒獎給77位偉大的媽媽，表揚她們對家庭、子女無私的奉獻，賴清德並與94歲的慈暉媽媽葉陳玉梅，一同進行「馨心相印」儀式，祝福天下母親們。

賴清德感性地表示，偉大的母愛是無法比較的，77位母親代表不同生活境遇、不同社會背景、不同艱難挫折，卻相同堅毅的母愛，為人子女要深深體會母親的關愛及照顧，更該懷著感恩的心，以行動、言語表達對媽媽的感謝。

受獎的媽媽們由家人、親友陪同上台領獎，自強媽媽則推著身心障礙孩子共同受獎，照顧寶貝的母愛背後，都是一篇篇動人的故事。

社會局長劉淑惠表示，今年度表揚獎項5大類，由各區公所推薦「慈暉媽媽」38位；獨立養育子女、母代父職的「自強媽媽」16位；隔代教養孫姪甥子女及家扶中心推薦的寄養家庭「慈馨媽媽」14位；由身心障礙團體推薦的「慈萱媽媽」7位，與民族事務委員會推薦熱心公益的「原住民媽媽」2位，每位媽媽都是慈愛與勇者的化身。

會場另有「愛的拍拍」大頭貼機、「真馨感謝」等活動，讓受表揚媽媽和家人都有個難忘又具紀念性的母親節。

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