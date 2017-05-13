快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
馨乃有阮！ 南市母親節感恩表揚
2017-05-13 15:12
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「馨內有阮~感恩在心」！台南市慶祝母親節，今日在勞工育樂中心舉辦感恩活動，由市長賴清德頒獎給77位偉大的媽媽，表揚她們對家庭、子女無私的奉獻，賴清德並與94歲的慈暉媽媽葉陳玉梅，一同進行「馨心相印」儀式，祝福天下母親們。
賴清德感性地表示，偉大的母愛是無法比較的，77位母親代表不同生活境遇、不同社會背景、不同艱難挫折，卻相同堅毅的母愛，為人子女要深深體會母親的關愛及照顧，更該懷著感恩的心，以行動、言語表達對媽媽的感謝。
受獎的媽媽們由家人、親友陪同上台領獎，自強媽媽則推著身心障礙孩子共同受獎，照顧寶貝的母愛背後，都是一篇篇動人的故事。
社會局長劉淑惠表示，今年度表揚獎項5大類，由各區公所推薦「慈暉媽媽」38位；獨立養育子女、母代父職的「自強媽媽」16位；隔代教養孫姪甥子女及家扶中心推薦的寄養家庭「慈馨媽媽」14位；由身心障礙團體推薦的「慈萱媽媽」7位，與民族事務委員會推薦熱心公益的「原住民媽媽」2位，每位媽媽都是慈愛與勇者的化身。
會場另有「愛的拍拍」大頭貼機、「真馨感謝」等活動，讓受表揚媽媽和家人都有個難忘又具紀念性的母親節。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 「不痛 只是怪怪的」殷仔主動喊卡 「手」護棒球生涯
- 終於等到了！暗黑林志玲露側乳挑戰童貞必殺服
- 火辣人妻大秀比基尼 濕身誘惑曬C奶
- 太陽、湖人到火箭 丹東尼遇波總全輸
- 痴情男子漢重返校園 大跳電
- 網球》詭譎回擊球世界瘋傳 球迷：我看了什麼？（影音）
- 林奕含父親4度聲明：還有些人裝聾作啞
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 影后《結婚》新郎落跑 慘遇史上最假小三
- （獨家）「常威」鄒兆龍批格鬥狂人不入格 天生神力展習武風範
- 陪審、參審制 司改分組會議無結論
- 綠博嚴選蔬菜 送冬山長者加菜
- 姚文智批民調低 柯文哲：很低？
- 潛入路旁自小客車 男子：只是想喝一口礦泉水
- 自由車》摔車後更猛 馮俊凱敦克爾克第4站拿敢鬥賞
- 行車糾紛遭球棒砸車 他下車KO兩屁孩
- 垃圾暫放變長置 竹東鎮民怒丟縣府
- 陳星聲明無破綻？ 律師找到這點可論罪
- 都是「千場鐵捕」 洪總神話有缺憾
- 盜壘不居功 彭政閔：年輕人把握機會
- 喝醉酒有點想吐.....然後他就掉下去了
- MLB》違紀風波後首先發 哈維挨3轟吞敗（影音）
- NBA》「去別隊有更好發展」禪師籲甜瓜放棄霸王條款
- 關淑怡遭控恐嚇及襲擊 凌晨發長文：兒子是無辜的
- 小弟木棍頂鐵門拒警入忘沒後門 33賭客全被逮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asustek executive S.Y. Hsu reported to have resigned
- 聯合國認為補償不夠 日韓慰安婦爭議恐再起
- 司改會議》保障原民權益 委員提議設「原民專業法院」
- 王景玉免死！謝祖武爆嗆：地院有得思覺失調症？
- 隱乳女神暴瘦 連G奶都跟著消風不見了？
- 北市信義區驚傳墜樓案 6旬男送醫搶救中
- 精神疾病受刑人假釋條件寬鬆 法務部:從嚴審核
- 文總統上台 中國限韓令鬆動
- 東石漁人碼頭ROT 文觀局：入園、停車免費
- 自由廣場》維持不了現狀
- 搶當老外 中國人砸7000億 辦「黃金簽證」
- 自由廣場》小英還不反駁？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馨乃有阮！ 南市母親節感恩表揚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分