收到表揚公文隔日逝世 模範母親黃阿燕令人永懷

黃阿燕（中）與家人、子女們的合照。（宜蘭縣政府提供）

2017-05-13 14:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］今年母親節，對宜蘭縣冬山鄉的盧東山而言，是最美麗的錯誤，他的母親黃阿燕，因心血管衰竭逝世，無法出席今於宜蘭縣政府舉行的模範母親表揚典禮，盧東山也因痛失愛母婉拒出席，他哽咽的說，母親逝世前還唱歌要他別煩惱，這樣的母愛讓他永懷，為不讓痛失愛母的悲傷感染表揚典禮，才選擇不替母親出席。

盧東山的母親黃阿燕今年99歲，卻在收到前往宜蘭縣政府參加模範母親表揚典禮的公文後隔日，於4月26日因心血管瘤引發心肺衰竭逝世，錯失今日舉行的表揚典禮，無法親自接受表揚，縣府邀請盧東山代替母親出席遭到婉拒，昨日縣府官員親自將模範母親獎座送往黃阿燕的靈前致意。

黃阿燕育有7個子女，因含辛茹苦地拉拔子女們長大，獲選為今年宜蘭縣18名模範母親之一，而盧東山是她第4個兒子，本身是資源回收廠的老闆，盧東山回憶，媽媽在7、8年前，年逾90歲時還可以親自掌廚，為子女們煮3餐，身體非常健康，在過世前1個月之前，仍會到他的回收場，與進進出出的客人寒暄，行動雖然不便，但頭腦非常清楚。

盧東山說，真正讓他感到難過的，母親被發現心血管有腫瘤才3個禮拜就過世，一切來得太快，以前從回收場回家時，母子倆還常一起唱歌，媽媽聽到他唱歌，還會拍手叫好，彼此互動很像朋友。

盧東山哽咽的說，母親得知被選為今年的模範母親很高興，但過世前1個月體力漸漸流失，身體狀況越來越差，讓他感到鼻酸，現在媽媽不在了，一炷清香作為他的告白，表達對母親的鍾愛。

「每天歡喜微笑，記憶不會衰退，身體健康才不會造成家人負擔。」盧東山指出，這是母親最常掛在嘴邊的話，還記得往生前一天媽媽還唱歌，要他不要煩惱，關心他還完全不在意自身病痛，個性真的非常開朗、樂觀，是天下最棒的媽媽，被選為模範母親當之無愧，一定會永遠懷念她。