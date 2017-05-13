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「木匠手作」過期原料製人氣布丁 6840個早下肚
2017-05-13 14:58
［記者謝武雄／桃園報導］網購頗具名氣的「木匠手作」，遭檢舉使用過期原料，衛福部食藥署昨天會同桃園市政府衛生局，前往該公司位於桃園市桃園區春日路總店稽查，發現使用過期食品添加物「香草粉末香料」，製造「荷包蛋布丁」、「魯肉飯布丁」，現場即封存成品24盒、半成品95盒，只是有問題的1140盒（6840個）大都已被消費者吃下肚。
木匠手作董事長胡瑞堂表示，「香草粉末香料」有效期限為兩年，一般來說進貨還有1年6個月保存期限，昨天被查的是去年底才叫的貨，沒想到業者提供保存期限只剩4個月的原料，直到稽查人員上門，才知道原料於3月23日就過期，目前「木匠手作」有桃園市桃園區、中壢區、新北市新莊區、台北市信義區4個直營店，產品都是由桃園區總店出貨，已經要求各分店將「荷包蛋布丁」、「魯肉飯布丁」下架。
胡瑞堂說，製造30公斤布丁，只需要10公克的香草粉，占成本比例甚低，在這個過程偷成本根本沒有意義，為了讓品質更好，他還使用日本進口的香草粉，但面對原料過期的事實，坦承是內部管控有問題，對此，願向消費大眾道歉。
桃園市衛生局表示，「木匠手作」使用逾期「香草粉末香料」，製作荷包蛋布丁及魯肉飯布丁等產品，迄今已製作荷包蛋布丁3210個、魯肉飯布丁3630個 ，總計6840個（1140盒），此外廠區內貯放「德麥芒果醬」等9項逾期原料及食品添加物，衛生局已令業者停止販售及辦理下架回收。
業者表示，民眾於3月24日至5月11日期間購買「荷包蛋布丁」、「魯肉飯布丁」者，憑發票證明可門市兌換同等商品或退款。
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