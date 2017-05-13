保健》媽媽快看！練這招改善腰臀緊繃肌群 健康又美麗

職能治療師指出，透過全身的伸展可以改善腰部與臀部緊繃的肌群。（中華民國職能治療師公會全聯會提供）

2017-05-13 14:39

〔記者林惠琴／台北報導〕明天就是母親節，中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強表示，送給媽媽最好的禮物就是「健康」，因此結合安養機構運動種子師資培訓官吳晞瑗設計一套簡單的「全身健美伸展操」，透過全身的伸展可以改善媽媽們腰部與臀部緊繃的肌群，不只強化健康，還可以兼顧美麗！

張自強指出，這套「全身健美伸展操」的動作，先面向椅子側面坐，坐在椅面前側1/2位置，讓左邊臀部確實壓在椅面上，右臀部騰空（圖一），再將右腿向身體正後方伸直出去，保持腳跟朝天，五個腳趾頭點地，形成弓箭步（圖二），接著調整手部位置，將右手放置前大腿位置，左手扶著椅背（圖三），然後將脊椎向天花板方向延伸，維持垂直椅面，且右骨盆位置下降，保持左右髂骨位置的水平線，以及扭轉腰椎、胸椎、肩膀，轉向椅背方向，並把雙手扶在椅背上，下巴與視線盡可能朝向左肩膀方向延伸。

張自強表示，動作維持靜態20秒，左右為一次，進行2個循環。不過，動作進行中要注意保持自然呼吸，避免憋氣，且腳跟朝天，並保持大腿、膝蓋盡量伸直，同時下腹部要內收穩定，但不要過度強迫自己做到極限，適合容易閃到腰的族群，也能夠健美腰腹線條。

張自強也建議，媽媽們可以依照現階段的能力與體力，規劃每週2至3次以上規律的運動習慣，例如走路、爬山、游泳、騎自行車、健身房、柔軟體操、有氧運動、瑜珈、太極拳、元極舞等，均是不錯的選擇，如此一來，將能夠有效地預防生理功能退化。