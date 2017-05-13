偏鄉小學廚房落成 澎湃美食呼喚新生入學

2017-05-13 14:43

〔記者陳燦坤／雲林報導〕四湖鄉建陽國小新建廚房今天落成，學校師生端出澎湃美食隆重慶祝，同時準備代表地方產業的烤地瓜、魚丸湯與來賓分享，期望招生不受少子化影響，吸引更多小朋友入學，一起享用學校美味的營養午餐。

建陽國小新建廚房今天落成，對師生而言是歡度校慶的一份大禮，全校師生假日總動員，張羅炒、炸雞、小籠包及酸辣湯等大餐隆重慶祝，由於位在偏鄉，學生平日鮮少有機會享用大餐，現在看到這麼豐盛的餐點胃口大開，夾進盤裡的美食堆疊得像座小山般。

校長黃瑞璋則是準備魚丸湯與烤地瓜，因建陽國小學區臨海，養虱目魚是地方產業，教導學生不要忘本，魚丸湯也同時取代湯圓增添喜氣，地瓜則是象徵連線不絕的繁衍，冀望學校不要受到少子化衝擊，未來有更多學弟、妹進入學校就讀，分享新廚房端出的美味午餐。