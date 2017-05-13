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製作橫躺都比人高的獅頭 老師父想振興陣頭文化
2017-05-13 14:15
陳保僮製作的大獅頭高近5公尺。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕武館傳人陳保僮為傳承糊獅頭文化，與友人一起糊製大獅頭，當初製作獅頭時，使用的磚用黏土堆得像一座小山，整個獅頭高近5公尺，陳保僮希望藉以振興地方陣頭文化。
台灣一般武館使用的獅頭直徑約66公分，但陳保僮與友人製作的傳統獅頭，光臉部直徑便長達273公分，若連同獅耳及鬍鬚高度則長達491公分。陳保僮所製大獅頭以台灣傳統獅頭為藍本，突出的額頭到臉部長達153公分。
陳保僮說，當初想製作大獅頭，是因自己是武館第3代，有感於地方陣頭文化沒落，決定別出新裁吸引民眾注意，進而振興陣頭文化，他託舅舅開車載來十噸燒磚用黏土，找了6位朋友幫忙，土模在院子完成時如同一座小山。
由於獅頭太大，紙胚完成只能從院子攀越屋頂運到工作室彩繪，花費半年終於完成，他最欣慰的是許多朋友看到獅頭，也萌生想學糊獅頭的想法。
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