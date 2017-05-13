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台東大武警發起募資 助貧困家庭歡度母親節
2017-05-13 13:59
［記者陳賢義／台東報導］明為母親節，台東大武警分局金崙所今在前夕將募來的物資發放給轄區貧困家庭，希望含辛茹苦持家的媽媽們都能開心歡度母親節，地方讚譽貼心。
金崙所長洪慶鐘平日就十分關心轄內弱勢家庭，適逢母親節到來，得知仍有部分家庭生活困頓，且有三餐不繼的情形，主動與金崙村陳李雲清商討募捐、發放生活物資的活動，在村長的號召下，獲得熱烈廻響，今由洪慶鐘與陳李雲清連袂將這份愛心送到受助家庭的手上。
「謝謝你們！」收到愛的禮物，陳媽媽歡喜又驚訝，直呼派出所除了忙於治安及交通維護，還會如此關心民眾的生活，真的是人民的好保母。大武警分局長王永吉表示，一般人認為警察的職責是維護治安、疏導交通，但促進人民福利、為民服務也是警察每天在做的事，望能藉由這次活動讓民眾有個開心、快樂的母親節。
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