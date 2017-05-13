婆婆便秘媳婦幫忙「方便」 溫義妹王玲莉獲頒模範婆媳

2017-05-13 14:16

［記者黃美珠／寶山報導］明天就是母親節，新竹縣寶山鄉今天早上除了一口氣表揚11名模範母親，也表揚了10對模範婆媳。當地鄉親普遍個性低調，對於媽媽的感恩多半用行動表現，卻羞於口說，其中1對模範婆媳溫義妹、王玲莉間的溫暖互動，卻被女兒、也是小姑的古貴禎「爆料」出來，在場者聽了莫不感動。

古貴禎說，大嫂王玲莉經營汽車零件製造，是個女強人。她獲悉自己跟婆婆溫義妹要被表揚為模範婆媳，當下直言「我是1個壞媳婦，因為我都不煮飯」。

不過古貴禎說，大嫂有個行為，足以「1件事情擋（勝）過所有事情」，那就是：媽媽溫義妹很容易便秘，有次媽媽實在上不出來，他們兄弟姊妹都在家，卻沒有人要理她。只有大嫂王玲莉去買了手套和棉花棒幫媽媽挖出來，她非常感謝大嫂。

王玲莉則說，婆婆是個古道熱腸、很有能力的人，如果生長在不同的環境，也會是個女強人。她很感謝婆婆帶養她的2個兒子長大，她才能在工作上沒有後顧之憂。

另對模範婆媳年歲都不輕，她們是雙溪村模範婆婆呂范蘭妹、和模範媳婦張水妹。

她們一起在子孫簇擁下上台接受表揚，臨別、下台之際，做媳婦的忘記自己也已經有了年紀，一心護持前方的婆婆，不顧自己手捧鮮花也須當心，自然流露對婆婆關愛的舉止，讓人動容。

寶山鄉今年獲得表揚的模範母親有：山湖村游鄒日菊、雙新村何新妹、雙溪村阮連妹、三峰村黃徐清妹、寶斗村張秀英、山湖村張玉燕、新城村許玉鳳、寶山村何翁洪妹、深井村蔡黃蘭英、大崎村鍾美嬌、油田村劉王員妹。

模範婆媳：雙新村周呂春梅和范鳳蘭、雙溪村呂范蘭妹和張水妹、三峰村徐寶君和蕭宇芯、寶斗村謝菊妹和陳芳蘭、山湖村黃彭清妹和鄭惠允、新城村溫義妹和王玲莉、寶山村何美已和洪碧芬、深井村江廖四妹和蘇淑珍、大崎村蕭月燕和周鈺涵、油田村余蕭意妹和許麗環。

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