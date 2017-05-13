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芒果、香蕉相見歡 西管處推「雙黃旗玉記」

2017-05-13  13:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕素有香蕉王國美譽的高雄旗山區，與盛產芒果的台南玉井區相隔僅30公里，但兩地的遊客卻常常「各玩各的」，難以串起旅遊動線，西拉雅國家風景區管理處特別推出「雙黃旗玉記」活動， 希望能號召單車客串連，打造新台3線的觀光熱點。

西管處長張隆城說，芒果和香蕉都是金黃色外皮，兩種在地盛產的水果「彼此似乎不太熟」；旗山和玉井同樣位於省道台3線上，且相隔僅30公里，但前往兩地旅遊的民眾，卻很少把兩地同時規劃在旅遊行程內，相當可惜。

張隆城指出，遊客從玉井或旗山沿台3線出發，途中可經過高市內門、南市南化等區，沿途約30公里的路程車輛不多，中途點又有啟用不久的南化遊客中心作為中繼休息點，內門有龍眼、咖啡等特產，南化有蜂蜜和水庫風景區，相當適合規劃成為單車旅遊路線。

不過，旗山至玉井距離雖僅30公里，但途中路面坡度起伏較大，他提醒，對單車客有一定的挑戰難度，小小孩的體力可能較難以負荷；如果不騎單車，開車也是不錯的選擇，南化遊客中心戶外的草皮可以野餐，館內還有提供給單車客沐浴、補給的設施，邀請民眾一起走出戶外，感受台3線的魅力。

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  • 西管處邀單車客體驗旗山至玉井的台3線觀光魅力。（記者黃佳琳攝）

    西管處邀單車客體驗旗山至玉井的台3線觀光魅力。（記者黃佳琳攝）

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相關關鍵字： 旗山 玉井 芒果 西拉雅風景區 香蕉
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